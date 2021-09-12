 

В ГД рассказали о попытках Запад дискредитировать выборы в России

12.09.2021, 17:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗапад ведет подрывные действия против парламентских выборов в России, например, при помощи фейковых новостей, рассказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в эфире программы «Парламентский час».

«По-прежнему действует за границей целая куча всякого рода НПО и всякие лагеря, где готовят специалистов по срыву выборов. Таких идеологических диверсантов. Я об этом уже говорил, но сейчас активизация значительно выше чем до того, как были объявлены избирательные кампании», – приводит его слова «Газета.ru».

В настоящий момент подрывные действия ведутся в интернете, констатировал парламентарий: например, СМИ-иноагентами и иностранными изданиями публикуются фейковые новости. Кроме того, активисты призывают социальные сети, такие как Facebook и Twitter, не удалять запрещенный в России контент.

«Видите, они забрасывают информацию фейковую. И они ждут, какая реакция будет. Интернет был просто забит незаконным контентом. Это особенно страшно, когда этот контент был обращен против детей. Детей – на улицу, детей – на баррикады, детей – против полиции, детей – против органов правопорядка и так далее», – рассказал депутат.

Ранее в МИД заявили о документальном подтверждении вмешательства США в выборы в России.



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