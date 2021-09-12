Какой маникюр будет в моде в новом сезоне: от блестящих до пастельных тонов

Тренды все время меняются, и это касается не только одежды и макияжа, но также и маникюра. Осенью 2021 года в моде будут как достаточно яркие и насыщенные тона, так и сдержанные и нюдовые оттенки. Вот некоторые цвета лака, которые стоит выбрать для себя этой осенью.

Оттенки кожи

Сочетание цвета обуви и ногтей является самым настоящим трендом 2021 года. Отлично смотрятся глубокие черные и коричневые тона, непрозрачные поверхности выглядят очень эффектно и красиво на всех оттенках кожи. Чтобы маникюр выглядел очень красиво, нужно добавить блестящее финишное покрытие.

Чтобы сделать образ еще более притягательным, то можно добавить декор в виде белых точек или серебристых полосок.

Яркие цвета

Достаточно красочно и ярко смотрятся оттенки заката, которые помогают сделать образ более интересным и притягательным. Независимо от того, какая на улице погода, такой маникюр точно поднимет настроение. Отлично смотрятся красивые оранжевые или розовые цвета.

Эффектно выглядит глубокий цвет фуксии. Можно также немного разнообразить свой образ, сочетая несколько различных оттенков.

Пастельные тона

Яркие и насыщенные тона нравятся далеко не всем. Лучший способ добавить цвет своему маникюру – использовать пастельные тона.

Они выглядят красиво, стильно и эффектно, однако при этом смотрятся сдержанно. Отлично будет смотреться маникюр с разными оттенками на каждом ногте.

Также можно сделать покрытие, которое визуально будет напоминать хрустальный кварц.

Наиболее популярными пастельными тонами в 2021 году являются сиреневый и мятный. Эти оттенки более сдержанные и прохладные, чем розовый.

Маникюр в японском стиле

Красивые блестящие ногти, которые выглядят максимально естественно и, кажется, что на них нет покрытия, являются самым настоящим трендом 2021 года.

Такой маникюр смотрится очень красиво, независимо от длины ногтевой пластины.

При выполнении японского маникюра начинать нужно с полировки ногтей для усиления кровообращения и заканчивать комплексной обработкой для усиления естественного блеска. Также обязательно нужно нанести слой бесцветного лака. Лучше всего, если он будет лечебным.

Красивый блеск

Блестки никогда не выйдут из моды. Такой лак помогает добавить образу особую притягательность и гламур.

Лаки с блестками очень красиво выглядят на ногтях и привлекают к себе много внимания. Дополнить загар можно при помощи мерцающей бронзы.

Независимо от того, наносите вы оттенок полностью на всю ногтевую пластину или же на кончики ногтей, в любом случае получается просто фантастический вариант.