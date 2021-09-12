 

С новыми зубами — в суд! – Личное мнение

12.09.2021, 17:18, Разное
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Новый муж актрисы Макеевой, освежив зубы недавно, активно судится по поводу детей с бывшей женой.

«Он потребовал, чтобы Светлана Малькова каждую неделю привозила детей из Словении в Обнинск. Он также озвучил для встреч с детьми адрес квартиры, которую его родители сейчас сдают в аренду», — сообщает Пятый канал.


Фото: Соцсети

Чтобы поразить всех вокруг, Мальков не только сверкал зубами, но и приехал в суд на Мерседесе жены с сумкой Луи Виттон наперевес.

Что, обыватели, выкусили? Вот я красавчик! И Мерседес почти свой, и сумка красивая!

Привози-ка мне детей еженедельно для общения — прямым рейсом из-за границы! Вот адрес!

«На следующее заседание Мальков обязан предоставить уточненные исковые требования, а также справку от психиатра — адвокат Светланы Юлия Вербицкая-Линник обратила внимание суда, что поведение мужчины вызывает много вопросов. Суд поддержал мнение юриста», — о подробностях заседания рассказывает Пятый канал.

Несмотря на абсурдность требований, я всё же уверена, что никакая справка от психиатра Малькову не нужна — он вполне здоров, как психически, так и физически.

На мой взгляд, речь тут, скорее, о совести — новая жена пытается измотать старую, а Мальков послушно озвучивает то, что придумала его госпожа.

Зубы она ему сделала. Родовой герб в гипсе отлила. Всучила сумку из позапрошлогодней коллекции. Посадила в свой старенький Мерседес и отправила с требованиями прямо в суд.

Зачем это всё Макеевой, как считаете?

Источник: Лена Миро



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