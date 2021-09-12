 

В Киеве пьяный водитель Audi въехал в автомобиль полиции, патрульных госпитализировали

12.09.2021, 17:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Дорожная авария произошла около 4.00 утра на бульваре Леси Украинки.

“Патрульные остановились на светофоре, ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебного [автомобиля] Toyota. Инспекторов, которые находились в автомобиле, госпитализировали медики”, – сообщили в полиции.

https://www.facebook.com/kyivpatrol/posts/1022986991781704

Уровень алкоголя в крови водителя Audi составлял 2,67 промилле, это превышает разрешенный уровень в 13 раз, пояснили полицейские.

Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшей квалификации действий водителя Audi.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.01 / “В год быка без крысы!” В Беларуси прошли марши протеста

05.06 / Бразилия разрешила импорт и применение «Спутника V»

10.09 / Российские МиГ-29 сопроводили норвежские самолеты над Баренцевым морем

27.07 / СК решил проверить Фургала по двум новым эпизодам уголовного дела

19.08 / Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтийским морем

29.04 / Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова решила участвовать в праймериз «Единой России»

15.09 / Сноуден рассказал, как США победить вмешательство в выборы – стойкостью духа и трезвостью ума

25.08 / Зеркаль о решении немецкого суда по “Северному потоку – 2”: Мягко говоря, это испортило планы Кремля. Двери закрываются

31.07 / Хаменеи назвал новые санкции Вашингтона преступлением против Ирана

29.01 / Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 9 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика