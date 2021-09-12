Стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе 11 сентября

Об этом Общественному рассказала спикер областного военкомата Руслана Францишкевич.

Куленко получил осколочное ранение во время боевого дежурства возле села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области, уточнила она.

Он родился в 1985 году в селе Покотилово Голованевского района, сообщила спикер.

Глава Кировоградской областной государственной администрации Мария Черная в Telegram рассказала, что дома у военнослужащего остались отец и трое детей.

“Его семья сейчас переживает страшные времена. И вся область скорбит вместе с ними. Пусть земля для Алексея будет пухом. Спасибо за героизм”, – написала она.

Вчера на Донбассе погибло двое украинских военных (имя второго пока неизвестно), девять бойцов ВСУ получили ранения, еще один – боевую травму.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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