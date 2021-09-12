 

Стало известно имя украинского военного, погибшего на Донбассе 11 сентября

12.09.2021, 17:12, Новости дня
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Об этом Общественному рассказала спикер областного военкомата Руслана Францишкевич.

Куленко получил осколочное ранение во время боевого дежурства возле села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области, уточнила она.

Он родился в 1985 году в селе Покотилово Голованевского района, сообщила спикер.

Глава Кировоградской областной государственной администрации Мария Черная в Telegram рассказала, что дома у военнослужащего остались отец и трое детей.

“Его семья сейчас переживает страшные времена. И вся область скорбит вместе с ними. Пусть земля для Алексея будет пухом. Спасибо за героизм”, – написала она.

Вчера на Донбассе погибло двое украинских военных (имя второго пока неизвестно), девять бойцов ВСУ получили ранения, еще один – боевую травму.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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