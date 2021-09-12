“Олега Винника не узнал”. Витвицкая опубликовала фото из музея восковых фигур в Голливуде

Судя по геолокации, снимки были сделаны в Голливуде (штат Калифорния).

“Столько знакомых лиц, аж глаза разбегаются. Кто мне подходит больше?” – написала ведущая.

Она выставила снимки с актерами Брэдом Питтом, Пирсом Броснаном, Дэниэлом Крейгом, Арнольдом Шварценеггером, политиком Бараком Обамой и другими.

“[Украинского певца] Олега Винника не узнал сначала”, – отметил в комментариях певец Арсен Мирзоян.

“Я на мгновение подумала, что ты принимаешь участие в “Танцах со звездами” и это фото с паркета”, – написала oleynik_ann.

“Гармоничнее всего смотритесь с Пирсом Броснаном”, – считает teddylime.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Соломія Вітвіцька | ведуча 1+1 (@solomiyavitvitska)

Контекст:

Витвицкая с 2008 года работает на канале “1+1”. С 2011-го по 2013 год была ведущей ежедневного телетаблоида “ТСН. Особливе”, сейчас она ведет новостные выпуски ТСН и является ведущей нового проекта “Вражаючі історії ТСН”, премьера которого состоялась 19 апреля 2021 года.

—