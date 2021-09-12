Медики назвали условия для восстановления седеющих волос

Американские исследователи рассказали об условиях, в которых могут восстановиться седеющие волосы. Для этого эксперты изучили не только образ жизни волонтеров, но и их рабочий график.

С возрастом волосяной покров у многих не становится менее густым, но и стабильно обесцвечивается. Причиной этого становиться потеря пигмента, который ответственен за окраску волос. Однако, как показали результаты эксперимента, проведенного Медицинским центром Ирвинга, седые волосы можно восстановить. К таким выводам экспертов привело изучение образцов, взятых у 14 добровольцев. Один из пучков имел признаки возвращения цвета ближе к основанию.

Разгадкой секрета восстановления цвета оказался не самый очевидный фактор. Его специалисты определили после сопоставления не только стрессовых ситуаций, принимаемых препаратов, питания и образа жизни волонтера, но и его рабочего графика. Оказалось, что процесс возвращения насыщенности окраса волосам начался в то время, когда человек был в отпуске.

Таким образом, отсутствие раздражающих и тревожащих факторов, а также полноценный отдых благотворно влияют не только на самочувствие, нервную систему и психику. Такие условия являются идеальными для восстановления седеющих волос. Пониженный уровень стресса способствовал регенерации пигмента, благодаря чему цвет волос начал восстанавливаться.

Источник: katun24.ru