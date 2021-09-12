Роскомнадзор заблокировал сайт Antijob

Сайт Antijob с негативными отзывами о работодателях был заблокирован Роскомнадзором, на сайте публиковались негативные отзывы о работодателях.

По данным администрации сайта, доступ к базе данных непорядочных работодателей закрыли временно по решению суда. «Нас блокируют несколько раз в год. Иногда чаще», – сообщается в Telegram-канале портала.

По данным канала, блокировка «играет на руку недобросовестным работодателям, которые любят прикидываться «жертвами клеветы и поруганной репутации».

Ранее Роскомнадзор заблокировал еще шесть сервисов VPN, нарушающих российское законодательство.