 

Кремль анонсировал визит Путина в Минск

12.09.2021, 16:42, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин намерен посетить с визитом Белоруссию в середине октября для участия в саммите стран СНГ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, такие планы есть», – цитирует ТАСС Пескова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин прибудет в Минск в октябре на саммит СНГ, который запланирован ориентировочно на 15 октября.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.



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