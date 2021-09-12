Кремль анонсировал визит Путина в Минск

Президент РФ Владимир Путин намерен посетить с визитом Белоруссию в середине октября для участия в саммите стран СНГ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, такие планы есть», – цитирует ТАСС Пескова.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин прибудет в Минск в октябре на саммит СНГ, который запланирован ориентировочно на 15 октября.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.