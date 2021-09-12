Органы ювенальной юстиции Нидерландов добились принудительной операции по смене пола для пятилетнего мальчика

Городской суд Маастрихта удовлетворил иск ювенального инспектора, требовавшего проведения операции по смене пола для пятилетнего Рональда. Если его родители не предоставят ребёнка в руки медиков до конца года, они будут лишены родительских прав.

Как пояснили в суде, вывод о необходимости сделать мальчика девочкой приняла ювенальный инспектор Рита де Класхоффен. В официальном рапорте она отметила, что родители Рональда не проводили с ним положенные по закону страны образовательные лекции о преимуществах женщин над мужчинами, не рассказывали ему о ЛГБТ и ни разу не давали носить женские вещи. Кроме того, де Класхоффен установила, что решение записать ребёнка в документах мальчиком было принято под влиянием родителей. Также инспектор опиралась на статистику городского округа, согласно которой, на сегодня в территориальной единице преобладает мужское население.

По итогам визита было вынесено предписание в трёхмесячный срок провести операцию Рональда, но его родители отказались выполнять его. В связи с этим инспектор приняла решение обратиться в суд.

Операция по смене пола предположительно состоится в ноябре в порядке живой очереди.

—