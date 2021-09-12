Органы ювенальной юстиции Нидерландов добились принудительной операции по смене пола для пятилетнего мальчика
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Городской суд Маастрихта удовлетворил иск ювенального инспектора, требовавшего проведения операции по смене пола для пятилетнего Рональда. Если его родители не предоставят ребёнка в руки медиков до конца года, они будут лишены родительских прав.
Как пояснили в суде, вывод о необходимости сделать мальчика девочкой приняла ювенальный инспектор Рита де Класхоффен. В официальном рапорте она отметила, что родители Рональда не проводили с ним положенные по закону страны образовательные лекции о преимуществах женщин над мужчинами, не рассказывали ему о ЛГБТ и ни разу не давали носить женские вещи. Кроме того, де Класхоффен установила, что решение записать ребёнка в документах мальчиком было принято под влиянием родителей. Также инспектор опиралась на статистику городского округа, согласно которой, на сегодня в территориальной единице преобладает мужское население.
По итогам визита было вынесено предписание в трёхмесячный срок провести операцию Рональда, но его родители отказались выполнять его. В связи с этим инспектор приняла решение обратиться в суд.
Операция по смене пола предположительно состоится в ноябре в порядке живой очереди.
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