 

Когда глаза встречаются, активируется память кармы: как люди узнают своих вторых «половинок» из прошлых жизней

12.09.2021, 16:28, Разное
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Если верить, что мы живем не один раз, тогда, возможно, есть шанс встретить свою «половинку» из прошлого существования. Иначе чем объяснить феномен любви с первого взгляда, которой, по словам классика, покорны люди любого возраста. Вот как узнать свою «половнику» из прошлой жизни.

Свидание душ

Кармическая встреча начинается со взгляда. Тогда и происходит единение, проявляющееся в созвучии мыслей и совпадении вкусов, единстве мнений и вихре эмоций. Людям настолько много надо сказать друг другу, что, кажется, на это не хватит целой вечности.

И с момента встречи уже трудно представить, как можно было так долго жить друг без друга. Конечно, мало кто осознает присутствие в этих отношениях кармической связи. А взаимную тягу влюбленные склонны объяснять благосклонностью судьбы.

Случайностей не бывает

Действительно, случайностей не бывает. Но и причина встречи не всегда – продолжение любви. Далеко не все «половинки» в новой жизни будут вместе навсегда и сохранят свою любовь.

Некоторых ожидает разочарование от бытовых неурядиц, других – исключительно платонические отношения. Притянутые друг к другу кармической энергией мужчина и женщина, возможно, должны что-то завершить в новой жизни.

Такими отношениями руководит память прошлого, заложенная у «половинок» на подсознательном уровне. Партнеры могут проработать карму и выстроить отношения в правильном направлении. Но часто все происходит совсем не так, и люди в результате расстаются.

Как распознать родственную душу

Родственность душ может определяться такими особенностями отношений:

Всегда есть общие темы для обсуждения.Схожие увлечения и одинаковые взгляды.Вам всегда интересно друг с другом.Вы можете общаться даже без слов.Тонко чувствуете изменение настроения и состояния партнера.Вы на «одной волне».У вас общие цели, жизненные принципы, одинаковые оценочные суждения.Вы предвидите реакцию партнера.У вас даже мысли – в унисон.Ощущение взаимного притяжения.Все ваши мысли – о партнере.При встрече ощущаете взрыв эмоций.

Родственные души глубоко чувствуют и понимают друг друга. «Вторым половинкам» не важно, что у избранника не идеальный характер. Они принимают любимого таким, какой он есть, ведь понимают, что и сами не лишены недостатков.

Главное, что когда надо решать глобальные вопросы жизни, ваши взгляды абсолютно сходятся. В этом и есть гармония.

Как услышать судьбу

В мечтах о встрече с “тем самым” можно обознаться. Вот признаки того, что отношения – случайный эпизод, а не судьба:

Партнер отказывается быть ответственным за отношения.Отсутствуют общие друзья и знакомые.Партнер не спешит знакомить со своей родней, друзьями.Ощущение холода и дискомфорта при общении.Партнер реагирует на вашу искренность равнодушием.Он постоянно занят, надолго исчезает.

Как стать одним целым

Влюбленный думает не умом, а сердцем. В этом и кроется причина неудач. Важно найти того, кто будет проявлять к вам заботу и уважение, дарить счастье и спокойствие.

И главное правило, по которому следует ориентироваться в отношениях, – встреча родственных душ всегда характеризуется взаимностью в любви и обоюдным желанием быть всегда вместе.



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