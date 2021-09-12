Когда глаза встречаются, активируется память кармы: как люди узнают своих вторых «половинок» из прошлых жизней

Если верить, что мы живем не один раз, тогда, возможно, есть шанс встретить свою «половинку» из прошлого существования. Иначе чем объяснить феномен любви с первого взгляда, которой, по словам классика, покорны люди любого возраста. Вот как узнать свою «половнику» из прошлой жизни.

Свидание душ

Кармическая встреча начинается со взгляда. Тогда и происходит единение, проявляющееся в созвучии мыслей и совпадении вкусов, единстве мнений и вихре эмоций. Людям настолько много надо сказать друг другу, что, кажется, на это не хватит целой вечности.

И с момента встречи уже трудно представить, как можно было так долго жить друг без друга. Конечно, мало кто осознает присутствие в этих отношениях кармической связи. А взаимную тягу влюбленные склонны объяснять благосклонностью судьбы.

Случайностей не бывает

Действительно, случайностей не бывает. Но и причина встречи не всегда – продолжение любви. Далеко не все «половинки» в новой жизни будут вместе навсегда и сохранят свою любовь.

Некоторых ожидает разочарование от бытовых неурядиц, других – исключительно платонические отношения. Притянутые друг к другу кармической энергией мужчина и женщина, возможно, должны что-то завершить в новой жизни.

Такими отношениями руководит память прошлого, заложенная у «половинок» на подсознательном уровне. Партнеры могут проработать карму и выстроить отношения в правильном направлении. Но часто все происходит совсем не так, и люди в результате расстаются.

Как распознать родственную душу

Родственность душ может определяться такими особенностями отношений:

Всегда есть общие темы для обсуждения.Схожие увлечения и одинаковые взгляды.Вам всегда интересно друг с другом.Вы можете общаться даже без слов.Тонко чувствуете изменение настроения и состояния партнера.Вы на «одной волне».У вас общие цели, жизненные принципы, одинаковые оценочные суждения.Вы предвидите реакцию партнера.У вас даже мысли – в унисон.Ощущение взаимного притяжения.Все ваши мысли – о партнере.При встрече ощущаете взрыв эмоций.

Родственные души глубоко чувствуют и понимают друг друга. «Вторым половинкам» не важно, что у избранника не идеальный характер. Они принимают любимого таким, какой он есть, ведь понимают, что и сами не лишены недостатков.

Главное, что когда надо решать глобальные вопросы жизни, ваши взгляды абсолютно сходятся. В этом и есть гармония.

Как услышать судьбу

В мечтах о встрече с “тем самым” можно обознаться. Вот признаки того, что отношения – случайный эпизод, а не судьба:

Партнер отказывается быть ответственным за отношения.Отсутствуют общие друзья и знакомые.Партнер не спешит знакомить со своей родней, друзьями.Ощущение холода и дискомфорта при общении.Партнер реагирует на вашу искренность равнодушием.Он постоянно занят, надолго исчезает.

Как стать одним целым

Влюбленный думает не умом, а сердцем. В этом и кроется причина неудач. Важно найти того, кто будет проявлять к вам заботу и уважение, дарить счастье и спокойствие.

И главное правило, по которому следует ориентироваться в отношениях, – встреча родственных душ всегда характеризуется взаимностью в любви и обоюдным желанием быть всегда вместе.