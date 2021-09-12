 

“Ты – причина, по которой я дышу”. Монфис поздравил Свитолину с днем рождения

12.09.2021, 16:18, Новости дня
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“С днем рождения, любовь моя. С того дня, как ты вошла в мою жизнь, ты – причина, по которой я дышу. Ты – звезды в моем небе. Я бы не хотел, чтобы было по-другому. Ты – любовь всей моей жизни”, – написал Монфис.

Он опубликовал свадебное фото, под ним Свитолина поставила эмодзи в виде сердечек.

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Публикация от Gael Monfils (@iamgaelmonfils)

Теннисистка на своей странице в Instagram опубликовала фотографию в белом платье, ее прическа украшена композицией из белых перьев.

Снимок Свитолина сопроводила цифрами 27.

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Публикация от Elina Monfils (@elisvitolina)

Контекст:

Свитолина родилась 12 сентября 1994 года в Одессе.

О романе Свитолиной и Монфиса стало известно в 2019 году. 3 апреля 2021 года Монфис сделал предложение Свитолиной, а вскоре подарил внедорожник Mercedes.

Их свадьба состоялась 16 июля в Швейцарии. Невеста была в белом брючном костюме с нежно-фиолетовой юбкой-накидкой, а жених – в строгом фиолетовом костюме. После свадьбы Свитолина сменила свою фамилию в социальных сетях, указав фамилию супруга.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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