 

Малюська оценил, насколько приемлема для Украины идея “иноагентов”

12.09.2021, 16:18, Новости дня
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Об этом он рассказал в комментарии каналу “Дом” 11 сентября. 

“Мне не нравится идея “иностранных агентов”. Должно быть общее, понятное регулирование бизнес-деятельности, медиа. Это регулирование должно быть прозрачным. Потому что идея “иностранных агентов” была просто извращена Россией на своей территории. Это превратилось в банальное преследование оппозиции, где любая организация, которая не удовлетворяет Кремль, объявляется иностранным агентом и преследуется”, – сказал министр. 

Он назвал такую идею не очень хорошей для Украины, так как страна находится в других условиях. 

“Безусловно, работать с агентами влияния России на территории Украины надо. Но это нужно делать более тонко”, – добавил Малюська. 

Для работы с влиянием олигархов нужен комплекс мер, уточнил он, отвечая на вопрос журналиста. 

“Часть [этих мер] предусмотрена законом. По ограничениям, которые будут установлены для олигархов и бизнеса. Плюс это антимонопольное регулирование, регулирование лоббистской деятельности и судебной реформы”, – отметил он.

Контекст:

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В список иностранных агентов РФ сейчас входит 18 юрлиц, среди СМИ – телеканал “Дождь”, “Голос Америки”, “Радио Свобода”, “Крым.Реалии”, “Настоящее время”, “Медуза”.

В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников. В списке минюста РФ – 25 физлиц-“иноагентов”.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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