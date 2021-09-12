Держатели общаги

РУДН собирается построить самое дорогое жилье для студентов в России. Цена вопроса — 3,5 миллиарда рублей.



Студентка в общежитии РУДН. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский университет Дружбы народов (РУДН) собирается построить самое дорогое в стране общежитие. Цена строительства за несколько месяцев возросла более чем вдвое. Чтобы понять, как такое возможно, придется погрузиться в тонкости взаимоотношений ученых мужей с сомнительными диссертациями, ректоров вузов, именитых застройщиков, членов Высшей аттестационной коллегии и Высшей квалификационной коллегии судей, а также вспомнить сюжеты многих публикаций «Новой газеты».

В предыдущей серии мы рассказывали, как в течение двух десятилетий в клубок единомышленников сплелись руководители РУДН и его застройщики, перемешав диссертации, коттеджи и госзакупки.

Напомню основных действующих лиц и основные повороты сюжета. Члены семей руководителей РУДН (ректора Владимира Филиппова, проректора Евгения Щесняка, бывшего проректора Григория Балыхина и других) и деятели Высшей аттестационной комиссии (те же Филиппов и Балыхин) скромно обосновались в поселке, где хозяйничал застройщик и «охранник» РУДН с миллиардными суммами контрактов, красноярский богослов Александр Ястребов. Семья Филиппова дружна с Ястребовым домами.

СПРАВКА

Участок № 1052 в черногорской Ластве (община Котор) был застроен фирмой Ястребова «ДОО Гранд Строй» в 2010-х. 5 августа 2014 года я сохранил выписку из черногорского реестра, согласно которой некто Vladimir Filipov значился владельцем одного из дуплекс-домиков площадью 174 кв. метра. (Черногорцы славятся ошибками в официальных документах, что доставляет журналистам ужасные неудобства.) Рыночная цена такого домика — 265 000 евро. Владимир Филиппов с 2014 года исправно декларирует свою черногорскую недвижимость и продолжает ею владеть до нынешнего времени.

Дуплекс-дома на участке № 1052. Источник: Google-карты

Сын застройщика — Ястребов-младший — сделал блестящую карьеру юриста с докторской диссертацией по экономике, к которой, однако, есть вопросы.

В качестве зампредседателя РУДНовского диссовета и зампредседателя ЭС по праву Олег Ястребов-младший принимал участие в 2018 году вместе с Филипповым в скандальных слушаниях о лишении ученой степени курганского ректора Константина Прокофьева и делал это так, что даже председатель совета сенатор Клишас вынужден был откреститься от мнения своего зама по диссовету.

Ректор РУДН Владимир Филиппов был в 2019 году путем «обнуления» переназначен на должность председателя ВАК, превысив допустимое количество сроков, проведенных в составе ВАК. Профессор НИУ ВШЭ д.мед.н. Василий Власов и специалист по древним хеттам из РГГУ д.филол.н. Алексей Касьян подали исковое заявление о незаконности назначения Филиппова в Верховный суд — но тот отказался даже рассматривать иск.

Бывший ректор РУДН Владимир Филиппов. Фото: Валерий Шарифулин / ИТАР-ТАСС

СПРАВКА

В диссертации О. А. Ястребова можно обнаружить странности в эмпирических данных, статистика за 2009 год там очень напоминает статистику за 2006-й. Также читатель может наткнуться на не оформленные кавычками и ссылками части текста, похожие на то, что писали в своих работах Ю. Яковлев (2010 г.), Н. Дмитриев (2009 г.), Е. Смирнов и А. Чурбанов (2007 г.) — стр. 36‒40, 154‒160, 164‒173, 185‒200, 208‒222, 253‒267. Совместных работ с Дмитриевым у Ястребова нет. Имеются совместные работы со Смирновым и Чурбановым, но опубликованные позже статьи 2007 года. Находки, сделанные «Диссернетом» в докторской Ястребова-младшего стали поводом для подачи заявления о лишении его ученой степени.

При таинственных обстоятельствах и личном участии руководства ВАК диссертация Олега Ястребова осенью 2019 года попадает на рассмотрение в диссертационный совет, контролируемый ректором СПбГЭУ Игорем Максимцевым — человеком, которому ВАК «простил» более тысячи «фантомных» защит (в то время когда обычно закрывают совет даже из-за одного такого случая). Ястребов-младший остался при степени.

Мало того — он продолжал заседать в Высшей квалификационной коллегии судей. Напомним, что ВККС перевесом в один голос 31 января 2020 года одобрила переназначение на должность в ВС РФ другого героя «Диссернета» — тогдашнего главы экономколлегии Верховного суда Олега Свириденко (про рассмотрение диссертации которого при участии председателя ВАК Владимира Филиппова мы тоже рассказывали).

Олег Ястребов. Фото: Wikimedia

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Но и это еще не все, блестящая карьера Ястребова-младшего продолжилась, и он занял пост ректора РУДН, а фактический руководитель ВАК Филиппов стал президентом этого университета.

Общежития за полтора миллиарда

28 августа 2019 года Минобрнауки согласовало ректору Филиппову «Задание на проектирование» двух корпусов (Д и Е) 18-этажных общежитий суммарной площадью до 30 000 квадратных метров на 1100 проживающих каждое, разрешив истратить на объект 1574,2 млн рублей из средств федерального бюджета. Со стороны Минобрнауки документ подписал замминистра А. В. Степанов.

Как следует из пп. 21‒24 Задания, за основу должен был быть взят проект уже реализованного общежития — корпус «Г». Его нужно было «клонировать», приведя в соответствие с современными нормативами, и заново привязать к местности. Это же указано и в пояснительной записке в Минобрнауки от 06.02.2020, подписанной проректором Щесняком: «Исходя из наличия ранее разработанной документации-аналога, новая проектная документация будет подготовлена в максимально короткие сроки, что позволит Университету приступить к строительству одного общежития уже в 2020 году. Предполагаемая сметная стоимость двух общежитий составит 1,6 млрд рублей».

Корпус «Г» общежития РУДН на улице Миклухо-Маклая. Фото: rudn.ru

Строительство 1 квадратного метра обходилось, таким образом, в 53 000 рублей. (Расчет стоимости объекта, согласно официально утвержденным «Нормативам цены строительства», давал даже чуть меньшую сумму — 1499 млн руб.)

СПРАВКА

Проректор Щесняк — герой нашего расследования «РУДНик» и фигурант базы данных «Диссернета». В 2000 году он защитил диссертацию, в которой можно найти места, удивительно похожие на диссертацию Натальи Яськовой «Формирование организационно-экономического механизма инвестиционно-строительной деятельности переходного периода» (1999). Вернее, очень трудно найти места непохожие — разве что на страницах 122‒139.

Был объявлен конкурс. 25 февраля 2020 года РУДН в лице проректора Щесняка заключил договор с предпринимателем Денисом Шевцовым на проектирование. Проект должен был отталкиваться от уже реализованного проекта-аналога.

От РУДН работы по составлению проектно-сметной документации курировал начальник отдела капитального строительства РУДН Роман Захаров.

В июне 2020 года Шевцов сдал заказчику 25 томов проектно-сметной документации. Заказчик принял эти документы, 18 августа 2020 года подписал акт о приеме результатов работы и об отсутствии претензий к качеству ее выполнения. И… отказался оплачивать.

После переписки с РУДН Шевцов обратился в арбитражный суд и проиграл в первой инстанции и в апелляции. По версии университета, в проекте, уже после его подписания, «выявились» «скрытые» дефекты. По версии Шевцова, «выявление» таких недостатков через 5 месяцев после подписания акта о приемке работ не может соответствовать понятию «разумного времени», в течение которого покупатель/заказчик должен сообщить продавцу о скрытых дефектах. Но суд согласился с университетом.

В судебных актах указано также, что якобы 80% проектно-сметной документации выполнены по не существующим или не действующим ГОСТам. С точки зрения истца, это не соответствует действительности. Ряд ошибок в наименовании ГОСТов, как утверждает истец, был в самом деле допущен на стадии предварительного представления документации для замечаний в рабочем порядке, однако они были исправлены к моменту подписания акта о приеме работ.

Те же общежития, но уже за 3,5 миллиарда

24 сентября 2020 года Минобрнауки согласовало новое задание на проектирование тех же самых двух корпусов общежития. Место строительства, этажность — не поменялись. Общая площадь немного увеличилась до 32 400 кв. метров, и количество проживающих — до 1292. А вот стоимость строительства возросла более чем вдвое, составив 3340 млн рублей в ценах 2020 года. Квадратный метр, таким образом, обходился в 103 тысячи рублей. Стоимость одного места в общежитии возросла с 1,45 млн рублей до 2,58 млн.

Правда, при этом из задания исчезло указание на использование в качестве основы уже реализованного проекта корпуса «Г». Слов о том, что теперь эстетически или технологически общага должна сильно превосходить своих предшественников, мне также найти не удалось.

В переписке РУДН с Министерством науки и высшего образования, имеющейся в моем распоряжении, отсутствует объяснение — кто решил не выполнять согласованное с Минобрнауки задание 2019 года и зачем РУДН понадобилось строить те же самые общаги, но в два раза дороже.

Новое задание со стороны Минобрнауки подписал замминистра А.В. Нарукавников, а со стороны РУДН — и.о. ректора Сергей Назюта.

Договор по старому заданию так и не был расторгнут, но РУДН 14 июля 2020 года объявил новый конкурс на проектирование — на 50 млн рублей. Однако он был отменен 27 июля 2020 года.

Согласно имеющимся у меня копиям протоколов совещаний руководства РУДН по вопросам строительства, в сентябре 2020 года в этих совещаниях активно участвует, помимо руководителей и сотрудников университета, некто Станислав Мальцев. В сентябре же происходит активная переписка Мальцева с руководством университета. Проректор по капитальному строительству РУДН Борис Гороватер направляет ему согласованное в министерстве задание на проектирование. А из письма Мальцева Гороватеру следует, что университет посылал Мальцеву запросы на представление коммерческих предложений, и Мальцев в ответ таковое направляет.

И только 9 декабря 2020 года был объявлен конкурс по проектированию уже на 67 млн рублей.

В итоге договор на сумму 65,7 млн рублей был заключен с ООО «Архитектурное бюро Мальцева». Изначально заявок на конкурсе было три, но лишь мальцевская была признана приемлемой.

В итоге письмом от 29 июня 2021 года № МН-4/1183-АН Минобрнауки согласовало выполненную архитектурным бюро Мальцева проектно-сметную документацию на сумму 3,6 млрд рублей в ценах 2021 года, на общую площадь 32 432,4 кв. метров.

Первое — злосчастное — задание на проектирование готовил, согласно подписи на документе, начальник отдела капитального строительства РУДН Роман Захаров. Впоследствии он был уволен и в настоящее время судится с РУДН. Второе задание он уже не готовил, нет на задании и подписи проректора Щесняка. Его должность была сокращена с 17 августа 2021 года решением ректора Ястребова-младшего.

Самое дорогое общежитие России

Дата-отдел «Новой газеты» проанализировал данные других строек общежитий, проводимых за казенный счет, согласно Госзакупкам. Таких заказов за последние 6 лет (с 2016 года включительно) мы насчитали 45. Ниже приводим десяток общежитий, в которых достигнуты рекорды по стоимости места.

Для простоты пересчет в «цены 2021 года» осуществлялся с помощью общего индекса инфляции. Источник данных: zakupki.gov.ru Выгрузка данных: Евгений Еникеев, дата-отдел «Новой газеты»

Обогнать РУДН по стоимости хоть квадратного метра, хоть койко-места не сумел ни один университет из числа тех, которые заказывали «изолированное» строительство общежитий (не в составе комплексов зданий или не в составе иных работ). По трем вузам из нашей выгрузки госконтрактов с 2016 года: СФУ, МАИ и РГУП — если подойти к оценке стоимости места формально, т.е. разделить цену контракта на количество мест в общежитиях, — получится большая стоимость места, чем в РУДН. Но это происходит в связи с тем, что контракт не исчерпывается общежитием: там строились или реставрировались еще и другие объекты, и выделить из общей цены контракта долю, израсходованную на общежития, невозможно. По усредненной цене квадратного метра — 30,60 и 40 тыс. руб. соответственно — эти вузы существенно отстают от РУДН.

Себестоимость строительства коммерческого жилья на Юго-Западе Москвы составляла в 2019 году, согласно аудиту PwC, 82 тысячи рублей за квадратный метр.

Поэтому заявленная РУДН и согласованная Минобрнауки цена в 103 тысячи рублей за кв. метр вполне может называться удивительной.

Отметим, что следующие за РУДН в нашем рейтинге дороговизны общежитий Финуниверситет и РГУНГ им. Губкина — небедные организации и тоже находятся в недешевой Москве, но строят в расчете и на квадратный метр, и на койко-место — в полтора раза дешевле.

А денег нет

Мы направили в Минобрнауки и в РУДН запросы о причинах внезапного подорожания и запросили экономическое обоснование суммы в 3,5 млрд рублей, которую предполагается потратить из федерального бюджета вместо 1,5 млрд, увеличив стоимость квадратного метра вдвое, а стоимость одного места в общежитии — в 1,8 раза.

Минобрнауки подтвердило информацию о двух удивительно похожих, но сильно отличающихся по цене заданиях на проектирование, и сообщило также, что окончательная стоимость общежития будет определена после представления проектно-сметной документации.

Минобрнауки в ответ на наш запрос также заявило:

«Обращаем внимание, что согласование задания на проектирование не служит основанием для выделения средств федерального бюджета на строительство объекта… После представления университетом положительного заключения госэкспертизы Минобрнауки РФ рассмотрит вопрос о финансировании строительства общежития за счет средств федерального бюджета. В настоящее время бюджетные средства на финансирование строительства данного объекта не предусмотрены» (выделено нами. — А. З.).

То есть из ответов министерства напрашивается вывод, что РУДН в настоящий момент никто не обещал ни 1,6 млрд рублей, ни 3,34 млрд рублей, а дорогостоящие проектно-сметные работы производятся из внебюджетных средств «на всякий случай». Мало ли — у казны будут деньги — построим…

При этом Минобрнауки не ответило на наши вопросы, касающиеся методики расчета стоимости. Ни методика расчета, ни сам расчет нам не были направлены. Оценка целесообразности повышения расходов также не была дана.

Ответ РУДН нас удивил. Аргументация его такова:

проект 2019 года, будучи заданием на проект-аналог, не мог учесть «Свод правил» от 05.06.2018, так как этот «Свод правил» изменился настолько, что все пришлось бы полностью переделывать.

То есть на основании этого ответа можно предположить, что руководство РУДН, как оно само утверждает в письме «Новой», в 2019 году подало Министерству на утверждение заведомо неисполнимое задание, поскольку уже тогда было ясно, что пользоваться старыми СНиПами и сделанными на их основе проектами нельзя. Равным образом контракт с Шевцовым был, если следовать этой логике, заведомо бессмыслен.

Другим аргументом стало то, что 04.08.2020 была утверждена новая методика расчета стоимости строительства. Наконец, администрация апеллировала к тому, что общежитие будет более качественным, чем предыдущие корпуса, в части межкомнатных перегородок, фасадов, а также инженерных сетей и систем.

При этом наша просьба направить в наш адрес соответствующий расчет была проигнорирована.

РУДН также не ответил на наш вопрос о персоналиях тех лиц, которые коммуницировали с Минобрнауки.

Возможно, стоит приглядеться и к личности нового проектировщика. Станислав Мальцев, который присутствовал на совещаниях в РУДН, согласно сайту его архитектурной мастерской, проектировал, в частности, реконструкцию объектов топ-класса, требующих всех возможных допусков и разрешений, — зданий Госдумы и Минэкономразвития. Также в портфолио его работ — проект реконструкции Ново-Екатерининской больницы (который предусматривал сохранение всех зданий ансамбля и не был реализован). Мастерская проектировала Центр спорта и образования «Самбо-70» и гостиницы «AMAKS Красная Пахра», отель Выставочного центра. В числе хвалебных отзывов о своих работах мастерская цитирует С. С. Собянина и В. В. Путина.

Это вам не архитектор Шевцов, проигравший суды и не получивший денег за сделанную работу.

Андрей Заякин, сооснователь «Диссернета», редактор data-отдела «Новой»

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