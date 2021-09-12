Ученые: Изжога может быть смертельно опасной

Американские исследователи установили, что изжога может быть смертельно опасной. Статистические данные доказывают потенциальную вероятность развития летальных заболеваний пищевода и гортани.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, или ГЭРБ, знакома многим, ее главный симптом в виде постоянной изжоги ощущал хоть раз в жизни едва ли не каждый. Однако, согласно последних исследований ученых из США, этот признак может таить в себе опасность гораздо большую, чем обычный дискомфорт. Так, среди пациентов онкоклиник часто встречаются именно люди с изжогой.

ГЭРБ отмечается у порядка 20-40 процентов взрослых по всей планете, коррелируясь в зависимости от региона. Изжогу вызывает попадание кислотного желудочного сока в пищевод. Но, кроме неприятных ощущений, при несвоевременном лечении, она может спровоцировать развитие злокачественной опухоли в пищеводе или гортани.

Издание Онкологического общества США Cancer сообщает, что исследования в данной области проводились со второй половины 1990-х годов. В его ходе были изучены результаты обследований порядка 3,5 миллионов человек возрастом 50-71 год. Из них в более 107,2 тысячи случаев диагностировалась рефлюксная болезнь. Спустя 16 лет эксперты проанализировали почти полмиллиона участников исследования. Оказалось, что у 2,1 тысячи лиц обнаружили рак той или иной формы. В целом новообразование затрагивало пищевод или гортань людей с изжогой.

Пока РАО говорить о полноценной доказательной базе в данной научной работе. Дальнейшие исследования помогут установить более глубокие взаимосвязи и факторы риска. Это в будущем поможет лучшей профилактике и лечению не только гастроэзофагеального рефлюксного расстройства, но и онкологии.

Источник: katun24.ru