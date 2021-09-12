Путин решил посетить основной этап учений «Запад-2021» в Нижегородской области

Президент РФ Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап совместных учений РФ и Белоруссии «Запад-2021» на полигоне Мулино, сообщила пресс-служба Кремля.

«13 сентября президент РФ В. В. Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», – сообщается на сайте Кремля.

Ранее СМИ сообщили, что на следующей неделе Путин планирует понаблюдать за учениями «Запад-2021» и провести совещание с членами правительства.

В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в РФ и Белоруссии.