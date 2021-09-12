 

Путин решил посетить основной этап учений «Запад-2021» в Нижегородской области

12.09.2021, 15:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин посетит Нижегородскую область, где пройдет основной этап совместных учений РФ и Белоруссии «Запад-2021» на полигоне Мулино, сообщила пресс-служба Кремля.

«13 сентября президент РФ В. В. Путин совершит рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021», – сообщается на сайте Кремля. 

Ранее СМИ сообщили, что на следующей неделе Путин планирует понаблюдать за учениями «Запад-2021» и провести совещание с членами правительства. 

В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в РФ и Белоруссии. 



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