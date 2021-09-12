 

В афганской провинции Баглан возобновились бои между талибами и ополченцами

12.09.2021, 15:48, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинСтолкновения между боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) и бойцами Фронта национального сопротивления возобновились в северной провинции Баглан, сообщил близкий к ополченцам источник в регионе.

«Сегодня утром в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами и бойцами ополчения. Неся потери, боевики «Талибана» были вынуждены отступать из данного района», – рассказал он ТАСС.

Ранее представитель «Фронта национального сопротивления Афганистана» Али Назари заявил, что талибы изгнали из провинции Панджшер тысячи человек, а также проводят этнические чистки.

Напомним, сопротивление заявило о контроле над большей частью Панджшера.



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