В афганской провинции Баглан возобновились бои между талибами и ополченцами

Столкновения между боевиками движения «Талибан» (запрещено в России) и бойцами Фронта национального сопротивления возобновились в северной провинции Баглан, сообщил близкий к ополченцам источник в регионе.

«Сегодня утром в регионе Пули-Хисар Андарабской долины Баглана возобновились бои между талибами и бойцами ополчения. Неся потери, боевики «Талибана» были вынуждены отступать из данного района», – рассказал он ТАСС.

Ранее представитель «Фронта национального сопротивления Афганистана» Али Назари заявил, что талибы изгнали из провинции Панджшер тысячи человек, а также проводят этнические чистки.

Напомним, сопротивление заявило о контроле над большей частью Панджшера.