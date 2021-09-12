В сезон простуд нужно пить особый кофе. Как приготовить злаковый напиток

Начало осени у многих ассоциируется с сезоном простуд. Для помощи организму одни выбирают поливитаминные комплексы, а другие предпочитают менять ежедневный рацион. Консультант по лечебному питанию М. Кумерина рассказала о пользе особого кофе в сезон простуд. А делается он… из обычной перловки.

История перловки

Перловка входит в группу древнейших злаков, о которых сегодня понапрасну забыли. Известно, что сначала она была окультурена на Ближнем Востоке. Ее также употребляли на территории Тибета, Сирии и Африки. В Средние века перловка появилась в Европе.

Перловая каша была одним из самых любимых блюд Петра I. В 1930-хх гг. крупу стали массово производить на территории СССР. По причине невысокой стоимости и длительного хранения ее ввели в общественное питание.

Польза перловки для организма

Перловка уже несколько десятилетий признается одним из самых полезных продуктов. В ней в большом количестве присутствуют медь, йод, селен, магний и кальций. Также в ней содержатся витамины А, В, D, Е и РР и другие. Перловка богата лизином – аминокислотой, которая выступает в роли строительного материала для белка. Лизин положительно влияет на общее функционирование организма, заметно его омолаживает и помогает при затяжных депрессиях. Однако перловка характеризуется достаточно высокой калорийностью (на 100 г продукта — 320 ккал).

Перловка отличается высоким содержанием растительной клетчатки. Поэтому ее ежедневное употребление нормализует работу кишечника, улучшает его перистальтику. Злаковая культура понижает уровень холестерина, выводит токсины из организма. Ее полезно употреблять женщинам при грудном вскармливании, ведь она насыщает молоко ценными компонентами.

Рецепт злакового кофе

Для приготовления особого кофе потребуется всем известная перловка. Да-да, из нее можно готовить не только каши, которые, кстати, являются отличным вариантом питательного завтрака.

Чтобы сделать кофе, небольшое количество перловки следует прокалить в духовке до получения золотистого оттенка. Затем ее нужно измельчить в кофемолке до состояния порошка. Затем нужно проварить как обычный кофе.

Этот напиток особенно полезен в сезон простудных и инфекционных заболеваний. Если вы чувствуете, что начинаете заболевать, можно сварить этот злаковый кофе. Буквально через несколько часов состояние должно заметно улучшиться. Для разнообразия вкусовых ощущений в готовый продукт допускается добавлять корицу или имбирь. Он также показывает высокую эффективность при сильном кашле.