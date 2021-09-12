В Великобритании на яхте правоохранители нашли более двух тонн кокаина

9 сентября были задержаны шесть человек – один британец и пять граждан Никарагуа. Их подозревают в торговле наркотиками.

“Подозреваемые находились на борту Kahu – роскошной яхты под флагом Ямайки, плывущей из Карибского моря. Ее сопровождали обратно на материковую часть Великобритании”, – сообщили в агентстве.

Наркотики обнаружили в ходе обыска яхты. Их стоимость – около £160 млн ($221,3 млн).



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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