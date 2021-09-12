 

Вышел необычный смартфон Cyrcle Phone 2.0 с круглым экраном

12.09.2021, 15:08, Новости дня
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Необычный мобильный гаджет представлен мировой общественности. По словам производителя, это всего лишь концепт, хотя вскоре на его базе будет создана серийная модель, которую планируют пустить в продажу еще до конца 2021 года.

Речь идет о необычном овальной формы смартфоне Cyrcle Phone 2.0, в котором дисплей также круглый. Среди прочих мобильных устройств это выглядит весьма неординарно. Однако создатели гаджета полагают, что корпус овальной формы гораздо удобнее лежит в руке.

Во время презентации также стало известно, что на создание данного смартфона ушло целых пять лет. В экране измеряют не диагональ, а диаметр, который, в данном случае, составляет 3,45 дюйма. Технические характеристики – не самая сильная сторона новинки. Но ведь их же легко улучшить.



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