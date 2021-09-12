 

В Исландии запустили крупный завод по улавливанию углекислого газа

12.09.2021, 15:08, Новости дня
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Как сообщают СМИ, в Исландии запущен самый крупный в мире завод, на котором производственные мощности станут очищать атмосферу от углекислого газа.

Технология состоит в улавливании СО2 из воздуха. Затем газ смешивают с горячей водой и закачивают на хранение глубоко под землю. Таким образом, планируют извлекать из атмосферы до 4 тыс. тонн углекислого газа в год.

Разумеется, один завод не решит проблем экологии, но разветвленная сеть таких производств по всему миру поможет существенно снизить концентрацию парниковых газов. Далее при помощи химических реакций можно снова получить углеводородное топливо. И не нужно искать месторождения нефти и газа. Фактически их создадут искусственно при помощи такого завода.



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