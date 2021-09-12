Названы признаки требующей врачебного вмешательства головной боли

Британский врач терапевт Росс Перри назвал признаки опасной головной боли, которая требует немедленного вмешательства медиков. Также специалисты дал рекомендации для профилактики такого явления.

Головную боль испытывал практически каждый, однако чаще всего она не воспринимается, как что-то серьезное. Тем не менее, по мнению специалистов, в ряде случаев данная симптоматика может быть потенциально опасной не только для здоровья, так и для жизни. Росс Пери, относит к таковым синусовые аллергические, гормональные, гипертонические боли. Также требует обследования и срочного лечения мигрень, отскоковая боль, и дискомфорт после принятия высоких доз кофеин.

По статистике, в отделениях неотложной медпомощи ежедневно обращается множество людей с головной болью типа мигрени. Из них у как минимум 90 процентов пациентов отмечаются неопасные для жизни ситуации, остальные 10 требуют срочного лечения. По словам врача, головные боли, угрожающие жизни, обычно сопровождаются другими признаками, семь из которых должны вызывать тревогу.

Немедленного обращения в больницу требуют головные боли, сопровождающиеся определенными симптомами. К ним относятся паралич и потеря зрения, невнятность речи и спутанное сознание. Не меньшую тревогу должны вызвать и повышение температуры тела выше 38 градусов, рвота, а также ригидность шеи. Также к необходимо обращаться к лечащему доктору и при возвращении головной боли после приема обезболивающих лекарств.

Если же возникшая боль в области головы не относится к категории опасных, врачи рекомендуют применять стандартные для таких ситуаций средства. Предотвратить дискомфорт можно, увеличив употребление жидкости, при этом уменьшив количество алкоголя или и вовсе отказавшись от него. Также важно вести здоровый образ жизни и избегать стрессовых ситуаций.

Источник: vm.ru