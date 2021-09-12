Посольство РФ преступило к проверке сообщения о задержании россиянина в Праге

Посольство РФ в Чехии проверяет сообщения о задержании в аэропорту Праги российского гражданина, сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии в стране Николай Брякин.

«Посольство РФ в Чехии в данный момент проверяет факт задержания гражданина РФ в аэропорту Праги», – приводит его слова РИА «Новости».

Также он сообщил, что к задержанному россиянину направляется сотрудник консульского отдела посольства России.

«Полиция Чехии подтвердила нам факт задержания в пражском аэропорту гражданина РФ Александра Франчетти. В настоящее время к месту задержания направляется представитель консульского отдела посольства РФ в Чехии для оказания необходимой консульской помощи. Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного», – сказал Брякин.

Напомним, в аэропорту Праги был задержан житель России, основанием послужил международный орден на арест, выданный Украиной.