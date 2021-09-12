Путин высказался об оценках по художественной гимнастике на Олимпиаде

Протоколы результатов выступления сборной РФ по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио стоило бы обнародовать, чтобы увидеть, как выставлялись оценки, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», – сообщил президент РФ во время встречи с олимпийцами, которых чествовали в Кремле, передает телеканал «Россия-1».

По его словам, шел долгий подсчет результатов. «Шесть минут считали. Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем», – отметил Путин.

Ранее завоевавшей «серебро» на Олимпиаде в Токио Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5, как победительнице соревнований. Президент Владимир Путин заявил, что считает гимнасток, которым не дали «золото» в Токио, всегда первыми. Также он заявил, что сочувствует российским гимнасткам в связи с произошедшим на Олимпийских играх в Токио. Он призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте.

Напомним, РФ впервые за 25 лет осталась без личного золота в художественной гимнастике на ОИ. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам выиграла у россиянки Дины Авериной несмотря на грубую ошибку – потерю предмета.

Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет РФ (ОКР) отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики (FIG).