Мнение: Ходы и шаги

Мы могли бы уже перейти к самым простым задачам на рыбацкие ходы, если бы не одно но.

Большинство читателей блога не понимают, что такое ходы и шаги.

Лучшие из читателей смутно представляют, но четкого понимания и у них нет.

А это значит что как только вы начнете сами решать задачи, вы сразу запутаетесь в вопросе: был ход или не было, это ход или не ход.

В письмах рапанов вы часто видите фантасмагорию, когда автор достал десять щипцов одни за другими, но считает, у него недобор шагов.

То есть ходы и шаги – очень сложная тема оказывается, а для рыбалки – это самые азы, проще и не придумать.

Представьте себе, как вы будете выбирать лучший ход, если вы вообще не понимаете, что такое ход?

Или как вы будете выполнять правило очередности шагов, если вы не знаете, что такое шаг?

Ход – это трансакция, минимальная единица общения, выраженная в словах или действиях.

Шаг – это ход вперед, к сближению. Минимально достаточный, чтобы не принимать пять шагов за один шаг.

Ход назад – это дистанцирование.

Ход вправо и ход влево не увеличивают и не сокращают дистанцию, но расширяют границы общения. Потом разберемся с тем и другим.

Пока нам нужно понять про самые простые и очевидные ходы – вперед и назад.

Правило очередности шагов распространяется на шаги, а не на ходы.

При сближении нужно соблюдать очередность, иначе вы выйдете из красного поля. В случае других ходов – нет.

Каждый спонтанный шаг человека открывает красное поле для вашего шага.

Но если вы не видите направления хода, вы можете принять любой ход за шаг.

Кроме того, шаг под щипцами не открывает вам красное поле и шагом на такой шаг отвечать нельзя, нужно отвечать ходом вправо или влево, ходом назад – нельзя.

Но с этим всем мы будем разбираться подробней, давайте пока начнем с самого простого.

Вот короткое письмо, где нет ходов вправо и влево, есть только вперед-назад.

У автора все ходы в сером и черном поле, у героя получше.

Опишите, где чей ход и почему.

Если будет совсем трудно, буду на простых примерах объяснять, на детских стишках.

leravasya

Здравствуйте, может быть мое письмо попадёт в разбор. Завалила красивое начало отношений, теперь качусь в секс онли.Можно ли это перевернуть? И какой вариант поведения выбрать?

Мне 31, внешне симпатичная, общительная, любимая работа, себя обеспечиваю. Ему 34, любимая работа, пропадает на ней сутками, нормально зарабатывает, внешне объективно не красавец , был женат, есть ребёнок 3х лет.Нас познакомили друзья и видимо я ему понравилась, потому что он начал активно сближаться, каждый день переписывались по его инициативе, куча комплиментов. вечером после работы уставший голодный, он ехал со мной встретиться. Я всегда с удовольствием соглашалась.Так длилось неделю.

Про секс начал говорить на втором свидании, сначала просто в качестве комплимента, типа «ты себя видела вообще?? Я весь горю». Я отшучивалась, но руки его не убирала, мне тоже очень хотелось, но я терпела. Потом он начал вести себя нагло, один раз чуть ли не силой пытался меня взять, еле отбилась. После чего на следующий день написал мне в шутку типа:

-он: «ну че, остыла?»,

-я: похоже к такому напору не готова, ты мне нравишься, но я не хочу, чтоб меня рассматривали только как сексуальный объект ( надо отметить, что до этого несколько раз я шутила, что рискую, ведь он меня поимеет и бросит. ему это не нравилось)

-он: я тоже не хочу видеть в тебе только сексуальный объект, но природу не обманешь. Я не знаю, как у нас все получится.в данный момент тянет к тебе, но не хочу тебя обижать. Не будем торопиться если скажешь.

После этого у меня сорвало башню. Я сама инициировала секс в этот же день. Вечером мы собирались у общих друзей, я объявила ему что ночую и он, если хочет, может договориться с моей подругой, которая должна была спать со мной.

Мы с ним переспали, он развернулся и ушёл домой. Сказал, что не может ночевать в чужих местах. Я все поняла. Утром уехала молча.Он пришёл, начал писать мне куда я пропала, он хотел со мной позавтракать. Я вместо того, чтоб показать, что мне не понравилось такое поведение, начала с ним переписываться, как ни в чем не бывало, даже сама проявляя инициативу.

После этого его интерес резко снизился. Переписка стала вялой.Он стал писать мне пару раз в неделю, когда хотел встретиться, болтали, обсуждали все подряд,каждый раз при встрече у нас был секс. Как то раз в одной из таких встреч он спросил: «ты сама чего хочешь?». Я растерялась и сказала чепуху типа: « не могу озвучить, потому что ты не готов к этому, мне кажется».

Сейчас он начал переносить встречи и они стали уже раз в неделю. Я практически не пишу первая, но при встрече я открыто общаюсь, не скрываю, что он мне нравится и я хочу с ним секса. Общаемся в общей сложности месяц.

Возможно ли оживить его интерес? И как мне себя вести. Большое спасибо Вам.