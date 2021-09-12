 

Мнение: Вести из логова

12.09.2021, 14:46, Разное
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Представитель МИД Захарова вчера разъяснила, что были установлены ай-пи адреса, с которых осуществляется поддержка "Умного голосования" в России. Адреса ведут в логово американской военщины – в Пентагон. Это было решено трактовать как вмешательство в российские выборы, по какому поводу в МИД был вызван американский посол и ему было сделано грозное внушение.

Российские официальные новости уже давно похожи на выписки из истории болезней тяжело душевнобольных. И болезнь, похоже, только прогрессирует. При этом, как и положено сумасшедшим, эти люди на полном серьезе считают себя как раз очень даже здоровыми, а отклонения от "их нормы" полагают заболеванием.

Вмешиваться в российские выборы – занятие бессмысленное по сути и содержанию. Хотя бы потому, что от них не зависит вообще ничего. Процесс доведен до такого уровня, что во-первых, список допущенных кандидатов можно охаратеризовать одной фразой "один другого гаже", а во-вторых, мнение людей давно превратилось в сугубо консультативное. Результат, который будет оглашен, к реальным итогам любого голосования не имеет отношения. Публикуемые после каждого голосования математические итоги убедительно показывают, что "аномальные" (то есть, буквально сфальсифицированные) голоса измеряются десятками миллионов. В таких условиях пытаться извне влиять на них просто бесполезны с точки зрения любой рациональной логики. Да и зачем? Что такое российская Дума, что за нее нужно так беспокоиться? Тем более Пентагону. Я бы понял, если за российскими выборами следило бы Министерство здравоохранения США (кстати, а есть такое?) – просто, чтобы оценить число буйных и тихих поехавших в российской власти. Пентагону это все зачем?

Но российская власть уже не вдается в эти детали. Есть установка – сидеть в осажденной крепости. И если осада отсутствует, под стенами не видно полчищ врагов, то нужно хотя бы рассказывать о том, что они на самом деле в наличии. Только их не видно.

Россия в своей деградации зашла настолько далеко, что сегодня мы находимся на уровне второго, а то и третьего эшелона. И не мировой, а региональной политики. На глобальном уровне Кремль уже давно не игрок, но ведь хочется… Поэтому и приходится изобретать разные увлекательные истории, интересные только ему самому.

Источник: Эль Мюрид



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