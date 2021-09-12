Сотни воробьев погибли на Бали

Огромное количество воробьев, упали замертво на Бали (Индонезия). Эксперты считают, что это может быть связано с ядовитыми веществами в воздухе.

Сообщается, что птицы упали с неба в четверг утром после того, как прошел сильный дождь.

Местные жители сообщили, что в четверг, 9 сентября, воробьи начали массово падать с неба на кладбище на индонезийском острове.

Ошеломленные жители курортного города Бали принялись снимать загадочный инцидент на видео и выкладывать материалы в Сеть. На жутких кадрах видно усыпанное птицами поле, а некоторые пернатые, пока еще живые, пытаются взлететь.

Власти Бали первоначально заявили, что во всем виновата экстремальная погода или даже кислотный дождь. Однако позднее, проведя соответствующее расследование, они заявили, что причиной были пестициды, используемых в этом районе.