Мнение: Блокирует ли Xiaomi смартфоны в Крыму?

Мы не можем доверять Китаю. Китай, собственно, и сам себе доверять не может. Как любое другое крупное государство, он похож на больного синдромом Туретта, так как состоит из огромного количества кланов, сообществ и организаций, преследующих в первую очередь свои собственные интересы. Это нормальное положение дел — люди не муравьи, поэтому мы не никак можем рассчитывать, что миллионы или миллиарды человек будут дружно двигаться в одном направлении.

Вчера прошла новость о китайской корпорации Сяоми (Xiaomi), которая якобы начала выполнять санкции США, превращая телефоны крымчан в кирпичи. Цитирую:

https://ria.ru/20210910/xiaomi-1749566457.html

Компания Xiaomi ограничила использование своих смартфонов в некоторых частях мира. Проблема коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также российского Крыма.

Массовая блокировка зафиксирована в сентябре, сообщает XDA-developers. Через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи видят на экране сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории.

Ранее китайская компания хоть и запрещала реализацию в некоторых частях мира, но напрямую не мешала работе отдельных устройств, попавших туда. Пока блокировка не коснулась аппаратов, ввезенных в эти регионы после активации в другой стране.

Чего-то подобного я ждал, особенно после того, как под санкции попал наш Руксперт. Именно мысли о санкциях побудили меня купить себе телефон Хуавей — корпорации, которая с американцами не дружит. Большая часть компаний покорно соблюдает санкции США, чтобы не стать изгоем, которому будет сложно работать и за рубежом, и внутри своей собственной страны. Также у каждой компании есть руководство, а у руководства родственники часто живут в США, в Канаде или в тому подобных государствах.

Мы можем наблюдать подобное и в России. К примеру, большая часть российских банков отказывается работать в Крыму, чтобы не иметь проблем с американскими санкциями. Критичных неудобств это не доставляет, однако сильно бьёт по нашей репутации великой державы. Американцы официально считают Россию своим врагом, так что подчиняться их санкциям унизительно.

Здесь надо сделать лирическое отступление, чтобы заочно ответить кровожадным ура-патриотам, призывающим немедленно исправить ситуацию силовыми методами. Ответ состоит из двух частей.

1. Политика — искусство возможного. Даже если у вас страшная вражда с соседом по офису, инженером Михалычем, это не значит, что вы можете дать ему в морду или пырнуть его ножом. Пока Михалыч проявляет агрессию конвенциональными способами, — стучит на вас начальству, подкладывает вам слабительное в кофе, тайком портит ваши чертежи, — вы не можете воздействовать на него физически. Прямая атака будет означать ваш проигрыш.

2. Те самые ура-патриоты, которые сейчас предлагают нам конфисковать собственность американцев в России, первыми начнут истошно вопить, если курс доллара повысится хотя бы на 5 рублей. Мы наблюдали это уже в 2015 году. Сторонники крутых поворотов выступают за разный экстрим именно потому, что не умеют просчитывать последствия своих решений и уж всяко не готовы за них отвечать.

В общем, американские санкции — это реальность, с ними надо считаться. Пока что наши власти отработали на четвёрку: поднятый врагами встречный ветер не только не потопил наш корабль, но и позволил нам увеличить скорость в нужном направлении. Чтобы долго не перечислять всю пользу от санкций, напомню про чудеса с сельским хозяйством. Россия не только вернулась к своему естественному состоянию, в котором мы сами себя обеспечиваем едой, но и начала экспортировать еду за рубеж. Сейчас мы экспортируем больше продовольствия, чем получаем из-за рубежа, причём не в ущерб собственному населению. Такого не наблюдалось, пожалуй, со времён Российский Империи.

Конечно, некоторые возможности мы упустили. Нефтерубль, к примеру, так и не создан, и с каждым годом шансов на его создание всё меньше. Вместе с тем, повторюсь, наши карты мы разыграли неплохо. Россия сейчас в великолепной форме: в отличие от большинства других стран, мы хорошо подготовились к мировому финансовому кризису.

Вернёмся к Сяоми. Сама корпорация отрицает факт блокировки смартфонов крымчан:

https://lenta.ru/news/2021/09/12/blokirovka/

Возможно, Сяоми лукавит. Мой опыт общения с китайскими бизнесменами подсказывает, что они до последнего стараются сохранить лицо. Там, где западный бизнесмен сказал бы прямо, «я не буду с вами работать, идите в задницу», китайский бизнесмен до последнего будет кормить сказками: «мы с вами продолжаем работать, всё в порядке, вот только прямо сейчас какие-то сбои с корпоративной сетью, наши программисты уже разбираются». Но всё же я не удивлюсь, если никакой блокировки пока что не было, а вся история про блокировку — часть информационной атаки США на Китай.

В любом случае, вся эта история является поводом вспомнить о двух вещах.

Во-первых, Госдума ещё в 2018 году пыталась принять закон о запрете на исполнение санкций США. Идея была в том, чтобы прямо наказывать тех, кто исполняет американские санкции, вредя тем самым России. К сожалению, законопроект застрял на втором чтении, движения по нему пока что нет:

https://sozd.duma.gov.ru/bill/464757-7

Такой закон нам очень нужен. Он будет причинять боль тем, кто хочет отсидеться в стороне за наш с вами счёт. Тем самым этот закон будет разжигать ненависть нейтралов к США, заставляя тем самым американцев терпеть неудобства из-за своих агрессивных действий по отношению к России. Также этот закон позволит почистить наши элиты от тех, кто в конфликте США-Россия твёрдо занял уже американскую сторону.

Во-вторых, мы должны ещё раз открыть папку «импортозамещение» и подумать, как ещё мы можем обезопасить нашу экономику от фокусов иностранцев. Напомню, соперничество между США и Китаем не разрешится мирным путём, один из двух гигантов неизбежно вынужден будет рухнуть. США ушли из Афганистана и потихоньку гасят остальные конфликты, военные и экономические, чтобы сконцентрировать все свои силы на главном противнике. Если уж даже в таких условиях китайские компании берут в расчёт американские санкции, доверять компаниям из других стран мы тем более не можем.

Это значит, что нам нужны свои производители смартфонов, причём, желательно, полного цикла и не на американских, а на российских процессорах. С едой, с автомобилями, много с чем ещё мы вопрос импортозамещения уже решили. Нужно усиленно работать и в направлении электроники: убирать излишнюю бюрократию, создавать спрос при помощи госзаказа, подкручивать пошлины и налоги. Полагаю, лет за 10-15 можно будет серьёзно изменить ситуацию к лучшему.