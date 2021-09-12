Скончалась солистка дуэта “Баккара” Мария Мендиола

“Моя дорогая Мария, прекрасный художник, но для меня прежде всего друг. Она сегодня ушла от нас. Невозможно передать словами. Я могу только поблагодарить за ту любовь, которую получила от тебя”, – отмечено в посте.

В сообщении не указали причину смерти певицы.

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Публикация от BACCARA (@baccaraoficial)

В 1990-х Мендиола создала проект New Baccara и выступала с певицей Мариссой Перес. В 2008 году ей поставили диагноз “артрит”, после этого Перес заменила Кристина Севилья, именно она сообщила новость о смерти Мендиолы, отмечает ВВС.

Контекст:

Дуэт “Баккара” был популярен в конце 1970–1980-х годах. Первый альбом участницы первого состава Майте Матеос и Мария Мендиола записали в 1977 году. В 1978 году дуэт выступил на конкурсе “Евровидение” от Люксембурга, где занял седьмое место. Особую популярность дуэту принесла песня Yes Sir, I Can Boogie.

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