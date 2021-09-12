 

В Киевской области нашли мертвым судью Печерского райсуда. СМИ пишут, что он распивал алкоголь со знакомыми

12.09.2021, 14:30, Новости дня
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На месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований, которые и будут проводить расследование данного уголовного производства.

“РБК-Украина” уточнило, что найден мертвым судья Печерского райсуда Киева Виталий Писанец. “Обозреватель” со ссылкой на собственные источники пишет, что судья отдыхал в доме знакомого. Они распивали спиртные напитки, и у них произошел конфликт. 53-летний чиновник якобы упал и умер, на его теле не обнаружили следов насилия.

“Информация о происшествии в полицию поступила около 23.00. Писанца обнаружили без сознания в доме по улице Центральной, 6, он принадлежит военному пенсионеру в отставке Онопенко П., который имеет недействительное удостоверение адвоката. В компании в тот вечер также отдыхал следователь Соломенского районного управления полиции в Киеве Хоменко Е. Мужчины распивали спиртные напитки, потом между ним и судьей возник внезапный конфликт, во время которого последний нанес телесные повреждения Хоменко”, – указало издание.

По информации источников, после этого Писанец мог споткнуться об вазу и упасть на пол. Правоохранители сказали, что тело судьи обнаружили в гостиной дома в положении на животе. На лице в области носа и на футболке мужчины были заметны видимые следы бурого цвета.

Правоохранители, знакомые с материалами уголовного производства, рассказали “Сегодня”, что в тот день не было ни стрельбы, ни драки.

“Не исключено, что у этого служителя Фемиды оторвался тромб. Все это установит экспертиза”, – сообщили собеседники издания.

Спикер ГБР Оксана Чиканова сообщила LIGA.net, что открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Контекст:

Писанец был одним из судей по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Он неоднократно продлевал меры пресечения подозреваемым по делу Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь, отметило агентство LIGA.net.

Судья вел одно из заседаний по делу нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука. Защита нардепа заявляла отвод судье Сергею Вовку, но Писанец не удовлетворил ходатайство адвокатов нардепа, напомнил “Обозреватель”.

Писанец работал судьей Свердловского суда Луганской области с 1998-го по 2015 год. С 2015-го он начал работать в Печерском райсуде, свидетельствует информация из его профиле на сайте кампании общественного контроля “Чесно”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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