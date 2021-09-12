В России выявили еще 18 554 случая заражения коронавирусом

Петербург обошел Москву по числу заболевших.

Российские врачи за сутки зарегистрировали 18 554 случая заражения коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших COVID-19 в РФ достигло 7 140 070.

Больше всего заболевших за день выявили в Санкт-Петербурге — 1597, в Москве инфекцию зафиксировали у 1592 пациентов, в Подмосковье — 718.

За последний день непосредственно от COVID-19 скончались еще 788 человек, в Москве и в Санкт-Петербурге зафиксировали одинаковое число смертей — 42. За все время пандемии в РФ инфекция унесла более 192 тысячи жизней.

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