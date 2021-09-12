Мнение: Следующая станция – Зиничева!

И все-таки – не дает покоя невероятная странность всей этой истории с гибелью Зиничева. В частности – поспешное присвоение ему звания Герой России. ЗА ЧТО?? Даже если принять насквозь шитую белыми нитками официальную версию, что он будто бы героически бросился спасать “оператора” (который не был никаким оператором) и сам (!) прыгнул на камни. Возникает осторожный вопрос – ну и что? В фантастическом мире, созданном воображением известной М.Симоньян, некий министр бросается со скалы, как он считает, в воду – чтобы спасти некоего оператора, но вместо воды попадает на камни и погибает; очень жаль, конечно, да и порыв в таком разрезе видится безусловно благородным – но Герой России тут при чем? Человека не спас, сам разбился, причем этого человека (мы все еще в фантастическом мире М.Симоньян) сам же и затащил куда-то в глушь, на скалы – где здесь “благо Родины” (о чем, по идее, говорит сам статус награды)?

Неизвестно. Я еще молчу о том, что награжденный, получается, не уберег Важную Государственную Персону – министра по ЧС целого правительства РФ, позволил Персоне погибнуть безо всякого толку. И что с того, что означенной Персоной был он сам? Это ведь тоже своего рода халатность и головотяпство. “Прежде думай о Родине, а потом о себе!” Допустим, если бы погибший был охранником самого себя (а погибший ведь и работал всю жизнь именно охранником), и, увидев террористов, закрыл бы себя-министра своей грудью, таким образом погибнув – тут, думаю, ни у кого бы не возникло вопросов насчет присвоения звания Героя: до конца выполнил свой долг, прикрыл собой Важную Персону, Чрезвычайно Полезную и Нужную Для Государства… Герой? Герой! А тут…

Вы как хотите, а у меня возникают неприятные ассоциации. Из нашего же недавнего прошлого. Ведь очень часто правители осыпают ПОСМЕРТНЫМИ (!) почестями как раз тех, кого они сами и убили (или были причастны к убийству). Первый, кто приходит в голову – Свердлов. Сейчас уже практически нет сомнений, что именно Свердлов (бывалый бандит в прямом смысле слова) был напрямую причастен к покушению на Ленина и собственноручно натравил на него Фанни Каплан (или, скорее всего, даже не Фанни, а кого-то покруче, кто действительно умел стрелять – Фанни с ее миопией в 15 диоптрий покушаться ни на кого физически не могла, ее использовали как ширму). Но Ленин чудом выжил – а потом, по всей видимости, разобрался со стариной Свердловым по-тихому, без всех этих спецэфффектов. Тот, как известно, “скоропостижно скончался”.

Ну и после этого – началось! Свердлова тут же включили в большевистский пантеон на самых козырных местах, его именем даже назвали третий по значению город страны, плюс Свердловская область, плюс станции метро, заводы-газеты-пароходы… Помню советское время – от Свердлова было не продохнуть, он был везде. Что особенно забавно – при этом никто не мог сказать ЗА ЧТО. Что он такого сделал для становления Советской власти? Даже про заслуги Сталина было известно больше (хотя он был куда более мелкий деятель): Сталин вроде как хотя бы банки грабил для партийной кассы, потом даже Царицын будто бы оборонял… Свердлов же помер так быстро, что и отметиться нигде толком не успел. Но – слава! И причина может быть одна – комплекс вины, с одной стороны, и нежелание переписывать миф – с другой.

Или взять Кирова. Опять-таки – сегодня не приходится сомневаться, что его грохнули сами чекисты по личному приказу Сталина: слишком он был популярен. Но – опять-таки: сначала грохнули, а потом, уже с мертвым, устроили целый посмертный культ. Тоже – университеты-станции-пароходы, облцентр и целая область, трактор Кировец и черт знает что еще. Комплекс вины?

Или Фрунзе. Опять-таки – зарезали на операционном столе, тоже по личному приказу Сталина (то-то он как-то с недоверием относился к “врачам-убийцам”; знала кошка!) И что после этого? Опять же – культ: целая академия его имени, опять же станция метро, не пожалели столицу целой республики, причем даже не автономной, а союзной, проспекты и улицы в сотнях городов.

Или Горький. Ни малейших сомнений – был отравлен по личному приказу “вождя”. Причин куча, главная – вел себя слишком независимо, лез “не в свои вопросы”, строил из себя “мировую величину”, тогда как мировая величина в Союзе должна была быть только одна. В общем – мертвый Горький Соввласти нужен был гораздо больше, чем живой. Ну и – по трафарету: сначала убиваем, потом без паузы устраиваем пышный культ: опять – обозвали целый город (четвертый по значению в стране), главную улицу в столице, опять же станцию метро, далее – везде.

Словом, после этого остается только один вопрос: какую станцию в московском метро переименуют в “Зиничевскую”?