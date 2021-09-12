 

MediaTek выпустит новый процессор для ноутбуков и планшетов

12.09.2021, 14:14, Новости дня
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В компании MediaTek сообщают о выпуске нового процессора Kompanio 900T, предназначенного для использования в планшетах и ноутбуках.

Как поясняет сам разработчик, речь идет об упрощенной версии 1300T, которая относятся к флагманскому варианту устройств. Несмотря на то, в чипе остаются такие важные качества, как высокая производительность и низкое потребление энергии.

Кроме прочего, процессор поддерживает связь 5G и весь набор современных беспроводных технологий. В нем восемь ядер. Производство осуществляется по техпроцессу 6 нм. Обеспечена совместимость с видеоускорителями, обеспечивающими частоту смены кадров на экране 120 Гц. В целом, разработчик обещает пользователям «невиданные возможности».



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