MediaTek выпустит новый процессор для ноутбуков и планшетов

В компании MediaTek сообщают о выпуске нового процессора Kompanio 900T, предназначенного для использования в планшетах и ноутбуках.

Как поясняет сам разработчик, речь идет об упрощенной версии 1300T, которая относятся к флагманскому варианту устройств. Несмотря на то, в чипе остаются такие важные качества, как высокая производительность и низкое потребление энергии.

Кроме прочего, процессор поддерживает связь 5G и весь набор современных беспроводных технологий. В нем восемь ядер. Производство осуществляется по техпроцессу 6 нм. Обеспечена совместимость с видеоускорителями, обеспечивающими частоту смены кадров на экране 120 Гц. В целом, разработчик обещает пользователям «невиданные возможности».