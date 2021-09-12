Стало известно, сколько россиян интересуются выходом новых моделей смартфонов

Свою маркетинговую политик производители электроники строят на том, что постоянно предлагают покупателям все новые и новые модели устройств. Насколько эта система работает в России?

Отвечая на данный вопрос, аналитики рынка отмечают, что только 14% российских пользователей идут покупать новые смартфоны только потому, что на рынок выходит очередная новая линейка или модель с существенными техническими усовершенствованиями.

Остальная же часть потребителей совершает покупку только тогда, когда старое устройство выходит из строя или устаревает до такой степени, что его полноценно нельзя использовать. При этом широкий функционал интересует только каждого пятого жителя РФ. Остальные согласны заплатить меньше за устройство с обычным набором возможностей.