 

Врач-иммунолог спрогнозировал переход коронавируса от человека к животному

12.09.2021, 14:04, Разное
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Врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок спрогнозировал будущее коронавируса. По его словам, мутации возбудителя инфекции могут привести к тому, что она не сможет заражать человеческий организм, поэтому переключится на животных, сделав их своим новым «хозяином».
Болибок не исключает варианта, когда коронавирус останется заразным, но благодаря выработке организмом антител недуг перейдет в форму обычного ОРВИ. Иммунолог напомнил, что SARS-COV-2 не первый вирус, с которым столкнулось человечество. Ранее фиксировались семь вспышек разных типов патогена, но спустя время они перестали становиться причиной всплеска заболеваемости, так как появился иммунитет к возбудителю. Что касается мутаций нынешнего коронавируса, то их количество не может быть бесконечным, поэтому со временем организмы людей выработают необходимую защиту.

Стоит напомнить, что главным «оружием против врага» является вакцинация. Также необходимо соблюдать защитные от заражения меры и при первой необходимости обращаться за консультацией к врачам.

Источник: itsmycity.ru



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