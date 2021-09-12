Одному из подозреваемых в диверсии в Крыму ужесточили обвинение

Одному из руководителей организации «Меджлис крымско-татарского народа» (признана экстремистской и запрещена в России) Нариману Джелялову ужесточили обвинение в совершении диверсии в Крыму, сообщил его адвокат Николай Полозов.

Подзащитный обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 281 УК РФ («Диверсия»).

«Таким образом, следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое Нариману деяние с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в совершении диверсии, чем ужесточило обвинение», – объяснил адвокат в Facebook.

По его словам, сейчас Джелялов находится в СИЗО Симферополя с еще одним арестованным. Им является фигурант дела в отношении свидетелей Иеговы (экстремистская организация запрещена в РФ). Условия содержания удовлетворительные, добавил Полозов.

Ранее в ФСБ сообщили, что диверсию на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное в Крыму 23 августа, в рамках расследования которой арестованы трое подозреваемых, организовало Главное управление разведки Украины. Задержанные по подозрению в совершении диверсии дали признательные показания. На допросе в ФСБ мужчины подробно рассказали, от кого получали инструкции и как устроили подрыв газопровода.

4 сентября сотрудниками ФСБ были задержаны жители Крыма: посредник – заместитель председателя «Меджлиса крымско-татарского народа*» Нариман Джелялов, непосредственные исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы. Госдепартамент США осудил задержание Джелялова.

Накануне глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что попытки Украины запугать жителей региона такими диверсиями, как подрыв газопровода в селе Перевальное, безуспешны, это в очередной раз доказывает ведение гибридной войны против России.