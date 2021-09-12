 

В РФ запретили банкам забирать алименты в счет долгов

12.09.2021, 14:00, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВерховный суд РФ запретил банкам блокировать алименты на счетах должников. Эти денежные средства относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забрать в счет долга.

«Алименты относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забрать в счет долга. При исполнении требования исполнительного листа о наложении ареста на денежные средства должника банк не вправе устанавливать ограничение распоряжения денежными средствами, на которые в силу закона не может быть обращено взыскание»,– приводит «Российская газета» разъяснения Верховного суда России.

Суд уточнил, что у человека должна быть возможность в любой момент получить доступ к алиментам. В качестве примера он привел дело, котором банк по исполнительному листу заморозил счета должника, на который зачислялись алименты на содержание несовершеннолетних детей. Гражданину удалось оспорить это решение.

В мае Министерство юстиции предложило создать реестр неплательщиков алиментов. Планируется, что включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников, а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника. Также предлагается установить обязанность недобросовестных должников по алиментам после включения в реестр, а далее ежегодно, предоставлять судебному приставу-исполнителю декларацию о своем используемом имуществе и доходах.



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