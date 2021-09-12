Лукашенко рассказал о предстоящем визите Путина в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его российский коллега Владимир Путин прибудет в Минск в октябре на саммит СНГ.

«Мы, чтобы не перегружаться по принятию решений (на переговорах в Москве), (договорились, что) перед Высшим госсоветом он (Путин) прилетит к нам в Минск, где-то 15 октября будет у нас саммит СНГ…, и мы обсудим конкретику», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь. Москва и Минск согласовали 28 союзных программ.

С Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, сказал президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

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