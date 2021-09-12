 

Мнение: Неумеренный восторг

12.09.2021, 13:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Посол РФ в Афганистане сделал политически крайне опрометчивое заявление, заявив, что представители Талибана «жесткой рукой побороли коррупцию в Кабуле и в целом по стране».

Строго говоря, Талибан управляет страной где-то месяц-полтора. Кабул взят под контроль полмесяца как. И талибам (по словам посла) хватило этого времени, чтобы побороть коррупцию. Что на Востоке дело почти немыслимое.

Возникает вполне законный вопрос — а что не так у нас в таком случае? Двадцать лет — а борьба лишь набирает обороты. Либо у нас коррупция, что никакому Афганистану не снилось, либо борьба (мягко говоря) не соответствует. В любом случае Кремль проигрывает Талибану всухую.

Посол, прямо скажем, от избытка восторга перед приходом к власти новых партнеров не подумал и бухнул отсебятину. Впрочем, восторженное отношение к талибам испытывает вся кремлевская верхушка — просто потому, что Талибан обращается с американцами так, как сами кремлевские никогда бы не рискнули. Отсюда и подобострастие перед более сильным.

Дети подворотен ведут себя предсказуемо: перед слабыми ходят гоголем, перед сильными лебезят и пресмыкаются. Можно вывезти шпану с улицы, но улицу из шпаны — никогда.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.10 / Лера Кудрявцева продемонстрировала закулисье шоу «Звезды сошлись»

26.03 / Юные поклонницы «забросали» интимными фотографиями экс-солиста MBAND Анатолия Цоя

01.03 / “Золотой глобус – 2021”: Эмма Коррин, Саша Барон Коэн и другие победители премии

28.03 / Эксперт Класковский о последствиях “оттепели” для Лукашенко: Систему может тряхнуть так, что она поползет по швам

27.06 / Цвет выдворения — хаки

29.03 / В России введут уголовную ответственность за публикацию результатов экзит-поллов без одобрения ЦИК

13.05 / Муцениеце: «Прилучный навсегда останется для меня родным и близким человеком»

25.07 / Мнение: Подвиг красноармейца Деева

13.10 / Мнение: Души меня нежно

24.07 / В созвездии Дракона найдена необычная сверхновая с ультрафиолетовым излучением

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика