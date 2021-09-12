Мнение: Неумеренный восторг

Посол РФ в Афганистане сделал политически крайне опрометчивое заявление, заявив, что представители Талибана «жесткой рукой побороли коррупцию в Кабуле и в целом по стране».

Строго говоря, Талибан управляет страной где-то месяц-полтора. Кабул взят под контроль полмесяца как. И талибам (по словам посла) хватило этого времени, чтобы побороть коррупцию. Что на Востоке дело почти немыслимое.

Возникает вполне законный вопрос — а что не так у нас в таком случае? Двадцать лет — а борьба лишь набирает обороты. Либо у нас коррупция, что никакому Афганистану не снилось, либо борьба (мягко говоря) не соответствует. В любом случае Кремль проигрывает Талибану всухую.

Посол, прямо скажем, от избытка восторга перед приходом к власти новых партнеров не подумал и бухнул отсебятину. Впрочем, восторженное отношение к талибам испытывает вся кремлевская верхушка — просто потому, что Талибан обращается с американцами так, как сами кремлевские никогда бы не рискнули. Отсюда и подобострастие перед более сильным.

Дети подворотен ведут себя предсказуемо: перед слабыми ходят гоголем, перед сильными лебезят и пресмыкаются. Можно вывезти шпану с улицы, но улицу из шпаны — никогда.

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