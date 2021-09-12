Как сделать из дерева настенный стеллаж для цветов. Он прекрасно смотрится на крыльце, балконе или в комнате

Из простых материалов при желании можно сделать уникальный и полезный декор. К примеру, при обустройстве садового участка будет интересно смотреться настенный стеллаж с цветочными горшками. Он выглядит оригинально и органично. При этом он весьма универсален. Такой стеллаж можно установить не только в загородном доме, но и на балконе или в комнате.

Материалы для работы

Для такого декора потребуется совсем немного материалов:

деревянная доска толщиной 5 см и шириной 10 см;деревянная доска толщиной 5 см и шириной 15 см;деревянная доска толщиной 2,5 см и шириной 7,5 см;дрель;устройство Kreg Jig;крепежные детали (шурупы);клей для дерева;аэрозольная краска (или морилка);веревка;глиняные горшки.

Также понадобится надежный металлический крюк, на который стеллаж нужно будет повесить. Возможно, в стене дома уже такой есть. Если нет, его тоже нужно приобрести. Также понадобятся инструмент и крепления для его монтажа.

Инструкция по созданию стеллажа

Для начала необходимо подготовить два отрезка древесины длиной 90 см (примерно 34,5 дюйма). Их нужно отрезать от доски толщиной 5 см и шириной 10 см.

Затем следует подготовить заготовки длиной 35 см (14 дюймов). Их необходимо заготовить в количестве 3 шт. Эти куски нужно отрезать от доски толщиной 5 см и шириной 15 см. Также 3 заготовки длиной 35 см нужно отрезать от доски толщиной 2,5 см и шириной 7,5 см.

В заготовках шириной 15 см необходимо проделать с помощью устройства Kreg Jig карманные отверстия, как показано на фото ниже. Если у вас нет этого устройства, можно скрепить заготовки с помощью обычной дрели и шурупов, но тогда их шляпки будут видны. Вы можете замазать из шпаклевкой и закрасить или оставить, как есть.

Теперь можно соединять все детали. Первую полку нужно прикрепить в самом низу боковых заготовок, длина которых 90 см. Расстояние между полками должно быть 35 см. Точно измеряйте на боковых заготовках расстояние между полками, чтобы они не получились перекошенными.

В верхней части боковых деталей необходимо проделать по одному отверстию для веревки. В обеих деталях они должны быть на одинаковом расстоянии от верха.

На каждую полку спереди необходимо прикрепить лицевую планку-барьер. Это заготовки толщиной 2,5 см. Барьер необходим для того, чтобы во время эксплуатации горшки были защищены от падения. Когда каркас стеллажа будет изготовлен, можно покрасить его любым удобным способом. После высыхания начинается заключительный этап — добавление веревки в композицию и установка конструкции.

Чтобы веревку можно было легко продеть в отверстие, края можно обмотать скотчем. Отмерив желаемую длину веревки, следует ее концы продеть в боковые части стеллажа.

Главное — надежно закрепить края веревки узлами, чтобы впоследствии они не развязались. Теперь стеллаж полностью готов. Его нужно повесить на надежный металлический крюк, вбитый в стену. Остается поставить на стеллаж глиняные горшочки с любимыми растениями или рассадой.

Смотрится такой декор просто потрясающе. Стеллаж можно изготовить в различных цветовых решениях, чтобы он подходил к определенному дизайну садового участка.