Секрет молодости от тётки в возрасте – Личное мнение

С удивлением узнала, что исполнительнице Юле Савичевой всего 34 года. Искренне полагала, что тётке 40:



Фото: Соцсети

И вот 34-летняя тётка, которая выглядит на уверенный сорокет, решила поделиться секретами молодости.

Стойте, пока не ржать — смешно будет дальше.

Помимо лайфхаков м макияжем и детско-юношеской одеждой, Савичева выдала главную мудрость молодости тёток с лавочек за свою:

«Но самое важное – мужчина рядом, в лице моего мужа, который всегда делает мне много комплиментов и любит меня такой, какая я есть. И от этого мы с вами девочки расцветаем еще больше».

Был бы, как поётся, милый рядом! Нет, не тётка ты, а такая, как есть, девочка!

Ты чо такая злая, некому тебя трахать — спрашивают иногда тётки в комментариях, пришедшие в блог из социальной сети Одноклассники. Не дерут?

Ну, конечно же! Как ещё расцвести в 2021 году женщине? Самое главное, считает Савичева, чтобы мужик ссал в уши!

Тётки расцветают тут же. Своих глаз, своего мнения ведь нет, и верят они тому, что говорит их царь-мужчина!

Что самое забавное, тётки верят в приятности. В них легко верить, ведь критическое мышление отбито напрочь. Вон, глядите, что пишет Юля, и я думаю, что вполне искренне:

«Многие в комментариях писали что мне 18-20 лет».

Не хочу расстраивать Савичеву, но ёлки-палки, Юль, в 34 выглядеть на 40 с хвостиком — нехорошо.

На сколько вы выглядите? Что говорит ваш трахаль? Тоже уверяет, что на 18-19 максимум? Зачем он это делает?

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