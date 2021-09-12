 

“Что это за хрень?”, “Ты в порядке?” Кардашян опубликовала фото в черной кожаной маске

12.09.2021, 13:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На снимках она изображена в черном плаще, высоких сапогах, перчатках, черная кожаная маска полностью закрывает лицо. В руках модель держит серебристую сумку.

Кардашян вместо подписи к фотографиям добавила эмодзи в виде ножа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

“Ты в порядке?”  – написала в комментариях jade_0fcourse.

“Что за хрень?” – отметила nikpettt.

“Кто-нибудь еще ощущает сильные эмоции от американской истории ужасов?” – спросила andreahelfrichofficial.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу “Семейство Кардашян”.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.08 / Инвесторы могут покинуть Украину, если страна не перейдет на RAB-тариф

06.07 / Испания ввела новые ограничения из-за COVID-19 и закрыла пляжи

20.12 / В РФ призвали наказать обманувшую Путина журналистку

21.06 / Глава МИД Украины раскритиковал итоги саммита НАТО

10.03 / Роскомнадзор составил три новых протокола на Twitter за не удаленный незаконный контент

17.06 / В результате стрельбы на западе ФРГ погиб человек

04.05 / Евросоюз отложит до июня рассмотрение новых санкций в отношении Беларуси – журналист

03.09 / Зеленский проигнорировал «наставления» Порошенко перед встречей с Байденом

10.05 / Hill – после «российских взломов» в конгрессе США решили вложиться в кибербезопасность

07.02 / Австрия поддержала Германию в вопросе достройки “Северного потока – 2”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика