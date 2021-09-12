“Что это за хрень?”, “Ты в порядке?” Кардашян опубликовала фото в черной кожаной маске

На снимках она изображена в черном плаще, высоких сапогах, перчатках, черная кожаная маска полностью закрывает лицо. В руках модель держит серебристую сумку.

Кардашян вместо подписи к фотографиям добавила эмодзи в виде ножа.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

“Ты в порядке?” – написала в комментариях jade_0fcourse.

“Что за хрень?” – отметила nikpettt.

“Кто-нибудь еще ощущает сильные эмоции от американской истории ужасов?” – спросила andreahelfrichofficial.

Контекст:

Ким Кардашян – звезда реалити-шоу “Семейство Кардашян”.

Журнал Forbes 7 апреля 2020 года официально признал Кардашян миллиардершей.

Ким Кардашян находится в процессе развода с мужем, рэпером Канье Уэстом. Она прожила в браке с ним почти семь лет. У пары четверо детей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018) и Псалм (2019). Чикаго и Псалма вынашивали и рожали суррогатные матери.

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