 

Данилов поддерживает переход на латиницу в Украине

12.09.2021, 13:36, Новости дня
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“Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу”, – сказал он.

Данилов также считает, что в Украине обязательным должно быть изучение английского языка.

“Что касается языка – вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно. Потому что если мы говорим о цивилизованном мире, английский язык – это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а начиная с детского сада, в школах это должно быть”, – сказал он.

Контекст:

В марте 2018 года тогдашний министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил украинцам обсудить возможное введение в стране латиницы наряду с кириллическим алфавитом. По его словам, к таким размышлениям его подтолкнул разговор с историком и журналистом из Польши Земовитом Щереком.

Тогдашний глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил против введения в Украине латиницы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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