 

“Посоветуйте что-нибудь интересное”. Тодоренко показала подросшего сына

12.09.2021, 13:36, Новости дня
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“Не за горами день рождения у Михаила Владиславовича. Сейчас ему 2,9, вот сижу и думаю, на какие кружки начать водить. Посоветуйте что-нибудь интересное, желательно сразу с ссылкой на организацию или на школу творчества”, – попросила Тодоренко.

Она добавила, что гимнастикой сын уже занимается.

На снимках ведущая и ребенок изображены в светлых плащах, на одном из фото Михаил ест круассан.

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Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Подписчики Тодоренко посоветовали ей отдать ребенка на плаванье. 

“Оно очень хорошо развивает! А психологи и нейропсихологи говорят, что на кружки нужно хотя бы с пяти лет вводить, так как большая нагрузка на нервную систему от садика”, – отметила kaatja17.

“Шахматы. Развиваем ум, креативность, стратегическое мышление”, – написала auma.mind.

“Главное – чтобы его увлекало. Из необычного: гербарий и камни. У моей подруги маленькая дочка с горящими глазами разделяет хобби родителей. Они занимаются сбором необычных и редких камней и растений”, – прокомментировала lizavetacoach.

Контекст:

Регина Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. В 2014-м она прошла кастинг, став ведущей телепередачи “Орел и решка”. В конце июля 2020 года стало известно, что Тодоренко будет работать ведущей на украинской радиостанции. Она ведет программу “Кралі в терміналі” на “Люкс FM”. Об этом сообщало издание “Детектор Медіа”.

Тодоренко замужем за российским певцом Владом Топаловым. Они оформили отношения осенью 2018 года. В декабре того же года у супругов родился сын Майкл. 1 сентября 2021 года Тодоренко сообщила, что ребенок начал ходить в детский сад.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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