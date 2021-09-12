США вывезли систему ПРО Patriot из Саудовской Аравии на фоне атак из Йемена – Associated Press

Американские войска разместили ракетные батареи Patriot и противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD к юго-западу от взлетно-посадочной полосы авиабазы на территории площадью 1 км². На спутниковом снимке, сделанном в конце августа этого года, видно, что некоторые батареи изъяли из этого района, хотя там все еще можно было наблюдать активность и транспортные средства, указало Associated Press.

Спутниковый снимок Planet Lab с высоким разрешением, сделанный в пятницу, 10 сентября, показал, что батарейные блоки на этом месте разряжены без видимой активности.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил “передислокацию некоторых средств ПВО”. Он сказал, что США “сохраняют широкую и глубокую приверженность своим ближневосточным союзникам”. Министерство обороны Саудовской Аравии в заявлении для агентства охарактеризовало отношения королевства и США как “прочные, давние и исторические” и признало вывод американских систем противоракетной обороны. Саудовские военные сами способны защитить свою землю, море, воздушное пространство и людей, отметили в ведомстве.

Бывший глава разведки Саудовской Аравии, принц Турки ибн Фейсал Аль Сауд напрямую связал развертывание ракет Patriot с отношениями США и Эр-Рияда. В интервью CNBS от 9 сентября он сказал, что вывод ракет Patriot из Саудовской Аравии происходит в то время, когда королевство сталкивается с ракетными атаками беспилотников не только из Йемена, но и из Ирана.

Вывод системы Patriot не свидетельствует о заявленном намерении США помочь Саудовской Аравии защититься от внешних врагов, добавил он.

Контекст:

Систему ПРО Patriot передислоцировали с авиабазы принца Султана. Эта авиабаза приняла несколько тысяч американских военнослужащих после ракетной атаки в 2019 году на центр добычи нефти королевства. Хуситы взяли на себя ответственность за нападение, но эксперты предполагают, что за атакой стоит Иран, пишет Associated Press. Тегеран отрицает факт нападения.

Саудовская Аравия имеет собственные ракетные батареи Patriot и, как правило, запускает две ракеты по цели. По сведениям агентства, одна ракета для этой системы стоит более $3 млн. Королевство утверждает, что способно перехватить почти все ракеты и дроны.

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