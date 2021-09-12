Мнение: Настоящий Путин

Президент России открыл мемориал «Александр Невский с дружиной», во время которого уже традиционно провел урок истории, рассказав недоумкам, плохо учившимся в школе, о важности разгрома немецких рыцарей в Ледовом побоище на Чудском озере. Мол, эта победа стала решающей, «остановила наступление врага и показала всем на Западе и на Востоке, что сила Руси не сломлена».

А потом мир увидел настоящего Путина. Человечного. Когда президент увидел в небе журавлей.

Возможно, в эти мгновения Путин подумал о том, хорошо бы встроиться в этот журавлиный клин и улететь далеко-далеко…

Однажды Путин уже испытал чувство полета, почувствовав себя вольной птицы.

Думаю, что на берегу Чудского озера, увидев журавлиный клин, президент снова вспомнил тот полет… И позавидовал птицам.

Фотография отсюда

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