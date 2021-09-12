Мнение: Гнусность реновации

Понятно, что в идущей сейчас “выборной кампании” есть масса лакун, пустых мест “там, где должны были быть смыслы”. Хотя, казалось бы, федеральные выборы главного законодательного органа в стране – идеальная площадка для того, чтобы поднять и обсудить как можно больше по-настоящему актуальных проблем страны. Но нет, всё по старой песне – “туда нельзя”, “и сюда нельзя”. И в частности – поражает то, что практически все “федеральные партии” тщательно обошли вниманием тему… реновации. А если точнее – МОСКОВСКОЙ реновации.

Я вспомнил об этом, когда случайно прочитал в ленте упоминание о недавнем публичном выступлении Собянина, где он хвастливо заявил, что “Москва кормит всю страну”. И ведь все обтекли и стерпели, сделали вид, что не заметили! На деле – это была наглость, конечно, феерическая. По идее, Собянин одной этой фразой наговорил на то, чтобы к нему пришли из “органов” и немедля арестовали по статье “за призывы к сепартизму” – поскольку он именно это и сделал: призвал все прочие регионы отделяться от “кормилицы”, т.е. от Москвы. Ибо его фраза не что иное, как ГЛУМЛЕНИЕ. Именно так это и воспринимают в регионах – только, к сожалению, уже не обижаются. Видимо, привыкли.

А ведь “реновация” могла бы стать крайне будоражащим фактором для кампании в регионах. Это ведь тоже – наглость. Московская “реновация” (чего никто не скрывает) ведется в том числе и на деньги федерального бюджета. И деньги немалые – реально триллионы (!) рублей. Счастливые москвичи бесплатно (то есть за счет всех остальных регионов) переезжают в новые дома из своих старых хрущевок, многие при этом еще и морщат носы – типа, метраж хоть и больше, но не так намного, как хотелось бы.

Вопрос – а почему? Почему “реновация” ведется в одном городе страны? А остальные города – в них реновация не нужна? Или там жители рылом не вышли? В чем причина? Откуда такая разница? В стране есть некоторые города и местности, жители которых “равнее других”? На каком основании? Может быть, Москва – это самый разрушенный или самый изношенный город в стране, ее жителей надо срочно спасать?

Или все-таки в регионах необъятной Родины есть масса других населенных пунктов, в которых аварийного и просто уже непригодного для жизни жилья НАМНОГО больше?

Что любопытно – эти вопросы даже не заданы. Никем. Их как бы просто нет. Даже вроде бы сорвавшиеся с цепи коммунисты о “реновации” – молчат.

Вот это, я понимаю, управляемость выборного процесса. Браво, Собянин. Браво, Кириенко.