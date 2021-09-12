Учёные опасаются, что COVID-19 приведёт к эпидемии другой болезни

Зарубежная пресса пишет о последних исследованиях ученых в отношении COVID-19. Эксперты опасаются, что коронавирус может привести к эпидемии некой другой болезни.

Такая ситуация уже была в истории человечества, так, в начале минувшего века непонятное заболевание последовало сразу за эпидемией испанского гриппа. Оно приводило к тяжелым случаям летаргии, спутанности сознания и расстройствам нервной системы, а также головным болям. Недугом, которому медики дали название «летаргический энцефалит», переболело порядка 500 тысяч человек на всей Земле.

Во многих случаях COVID-19 способен перемещаться по обонятельному нерву, влияя на головной мозг. Однако, по мнению британских исследователей из Саутгемптонского университета, коронавирус может привести к также к волне психических заболеваний. Многие переболевшие SARS-CoV-2 уже сейчас отмечают продолжительные осложнения неврологического характера. Недели, а то и месяцы они страдают бессонницей, чувством «тумана в голове», нарушением сознания и другими подобными явлениями.

Высокий уровень аномальных белков, возникшие вследствие воспалений, опасны тем, что провоцируют деменцию. Причем такое расстройство может возникнуть уже в 40 лет. Противостоять вероятной опасности осложнений можно, если придерживаться правил здорового образа жизни. Когнитивные функции поможет укрепить активное общение, расширение кругозора и новые хобби, а также регулярная зарядка и контроль массы тела.

Источник: gorod24.online