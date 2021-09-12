Ученые NASA: Солнце может погаснуть через пять миллиардов лет

Специалисты NASA спрогнозировали будущее Вселенной, по их данным, через пять миллиардов лет Солнце может погаснуть. У ученых есть две версии затухания звезды, одна из которых предполагает мгновенный финал для всей Солнечной системы.

Судьба Солнечной системы давно беспокоит ученых всего мира, недавние разработки экспертов NASA дали новые сведения в данной сфере. По их подсчетам, так или иначе, но главное для Земли светило в определенное время закончит свой жизненный цикл. Вопрос только в том, сколько времени осталось у землян, однако в любом случае они исчисляются в огромных цифрах.

Примерно через пять миллиардов лет звезда сожмется в габаритах, увеличив свою плотность. Увеличившись, внешняя оболочка Солнца достигнет других космических объектов. При этом изначально увеличится и его яркость, из-за чего погибнет любые земные формы жизни.

Согласно другой версии гибели Солнца, оно может погаснуть практически мгновенно. Для Земли, учитывая расстояние до гигантской звезды, ее последние лучи будут ощутимы еще немногим более восьми минут после полного затухания. Тем не менее, как пишет «Слово и Дело», этот вариант поддерживают меньше экспертов. Большинство считает, что все изменения в космосе будут постепенными.