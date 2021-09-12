 

Лукашенко заявил о новых рисках на западе Союзного государства

12.09.2021, 13:06, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа западе Союзного государства появились новые риски и угрозы, ситуации на границах стран ОДКБ обострилась, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время награждения участвующих в белорусско-российских учениях «Запад-2021» военнослужащих.

«Завершился первый этап совместных учений «Запад-2021». Это одно из важнейших мероприятий подготовки вооруженных сил, которое проводится на фоне непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада в отношении Беларуси и России. Мы видим новые риски и вызовы на западе Союзного государства, обострение обстановки на границах государств – членов ОДКБ», – цитирует БелТА Лукашенко. 

В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в РФ и Белоруссии. Минобороны РФ сообщило о попытках Украины дискредитировать учения. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021».



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